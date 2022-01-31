«Леди крымской словесности» — литературный портрет

Существуют незабываемые имена в крымской литературе. Одно из них — Мария Васильевна Глушко. С марта 2009 года имя писательницы решением городского совета Симферополя присвоено библиотеке-филиалу № 24. К этому событию сотрудники библиотеки подготовили литературный портрет «Леди крымской словесности», посвященный 100-летию со дня рождения писательницы.
Библиотекарь абонемента Татьяна Петренко познакомила пользователей библиотеки с биографией и творчеством Марии Васильевны Глушко, а также с фрагментами спектакля «Мадонна с цветком» по ее известному роману «Мадонна с пайковым хлебом», поставленному в Московском театре «Табакерка». Главная героиня — московская студентка — проходит трудный путь испытаний, выпавших на долю молодой матери, оказавшейся в эвакуации во время Великой Отечественной войны. По словам режиссера Александра Марина, «в этой истории есть внутренняя поэтика, а главное — свет преодоления. Наш спектакль — это сценическая версия объемного автобиографического романа Марии Глушко».
Однажды Мария Васильевна сказала: «Каждый рожден для счастья, но не каждый получает на него право. Право на счастье имеет только тот, чья жизнь согрета жарким человеческим «спасибо».
Ее положительные герои — честные, прямые, принципиальные люди, обладающие доброй светлой душой.
А вот что писала о Марии Васильевне в своей книге крымская писательница Светлана Ягупова: «Мария Глушко принадлежала к такому типу женщин, которые в любом возрасте вызывают восхищение. Время будто было не властно над нею, она умела схватить его за узду, остановить мгновенье».
Татьяна Петренко,
Марина Попкова
Фото авторов
СПРАВКА
Мария Васильевна Глушко родилась 22 января 1922 года во Владивостоке в семье военнослужащего. Училась в МВГУ им. Баумана, в 1955 году окончила Крымский педагогический институт.
В годы Великой Отечественной войны была эвакуирована в Саратов. После войны переехала в Симферополь, где работала заведующей детским садом, затем в Крымской заочной средней школе преподавателем русского языка и литературы. В 1960 году была назначена редактором литературно-художественного альманаха «Крым», а затем в течение 12 лет возглавляла Крымское отделение Союза писателей Украины, была членом редколлегии журнала «Радуга».
В последние годы участвовала в работе Крымского республиканского Фонда культуры. Первая книга Глушко вышла в 1951 году. Это была повесть «Анна Ильина». Позже вышли книги «На всю жизнь» (1956), «Это мой сын» (1958), «Живым говори «до свидания» (1963), сборник рассказов «Юлька» (1960), роман «Потому что люблю» (1962), «Елена Николаевна» (1969), «Живите дважды» (1966), «Ночной троллейбус» (1978), «Трудный день» (1978), «Год активного солнца» (1980), «Кольцо для Анастасии» (1986) и др. В Крыму, в издательствах Москвы и Киева вышло около 20 книг М. Глушко. В Москве по мотивам повести «Елена Николаевна» был снят фильм «Каждый вечер после работы», а по роману «Год активного солнца» — одноименный 2-серийный телефильм.
Мария Глушко ушла из жизни 27 марта 1993 года.