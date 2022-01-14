Утром – деньги. Вечером – льготы

Льготников обязали оплачивать услуги ЖКХ в полном объеме, чтобы через месяц, те кто заплатили, получили денежную компенсацию.
С января этого года в Республике Крым изменился порядок предоставления гражданам мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
Ранее льготная категория граждан получала от предприятий ЖКХ счета по оплате за фактически потребленные услуги вместе с учтенными льготами, т. е. льготники сразу платили за услуги меньше. Теперь все обязаны будут оплачивать полную стоимость услуг и взносов без скидки.
Возвращать деньги льготным категориям граждан будут не спеша. По сообщению Минтруда и соцзащиты Крыма, Республика поэтапно вводит компенсацию расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. В частности, компенсация по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов – вводится с 1 января 2022 года. А вот введение компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг запланировано с 1 марта 2022 года.
«Изменение порядка получения льгот обусловлено нормами жилищного законодательства (160 статья ЖК РФ), согласно которому отдельным категориям граждан установлена компенсация расходов по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, – комментирует ситуацию Минтруда и соцзащиты. – Из этого следует, что льготникам должны компенсироваться понесенные расходы в связи с оплатой ими указанных услуг».
Напомним, что с 1 января 2022 года изменение порядка получения льгот затронет все категории, которым ранее предоставлялась скидка по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (ветераны, инвалиды, чернобыльцы, реабилитированные граждане).
А с 1 марта 2022 года будет изменен порядок предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для всех категорий граждан, которым ранее предоставлялась скидка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ветераны, инвалиды, чернобыльцы, многодетные семьи, реабилитированные граждане).
Уже за январь 2022 года оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов необходимо будет произвести в феврале 2022 года в полном объеме. Компенсацию Минтруда обещает перечислить в апреле, по результату подтверждения организациями, осуществляющими деятельность, направленную на обеспечение проведения капремонта.
Интересно, а как же те средства, которые теперь вынуждены будут отдать из своих скромных пенсий пожилые люди старше 80 лет, ранее освобожденные от взносов за капремонт? Им или их родственникам кто-то компенсирует, если они не доживут до следующего месяца из-за новшеств чиновников? Или семьям с детьми, кто-то купит молоко и хлеб? Льготные категории граждан и так самые нищие в нашей стране, а теперь им нужно будет отдать те деньги, на которые они выживают, и месяц-два ждать пока их там вернут. И если вспомнить о том, что уровень инфляции у нас не стоит на месте, а растет с каждым днем, то такое новшество опять ударит по карману людей: еды, лекарств, одежды они смогут купить уже гораздо меньше. Ведь для многих льготников изъятие из семейного бюджета 2–3 тысяч рублей — это риск остаться голодными.
Лилия Косса