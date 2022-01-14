Жизнь прожить достойно

Раиса Исааковна, родилась 12 января 1922 года в Житомирской области. В 1924 году вместе с семьей переехала в Симферополь. Здесь в 1938 году поступила в аэроклуб, прыгала с парашютом, училась летать на самолете У‑2 и весной 1941 года стала летчиком.
19-летняя девушка ушла на фронт добровольцем. Сначала служила в части противовоздушной обороны, в экипаже прожекторной станции. На корпусе прожектора ее расчета было нарисовано 7 звездочек — по числу сбитых зенитчиками части вражеских самолетов, обнаруженных экипажем ее прожекторной станции. За боевые успехи Раисе Исааковне была вручена ее первая боевая награда — орден Отечественной войны II степени.
Командование части противовоздушной обороны, узнав, что она летчик, перевело ее в отдельную авиаэскадрилью, входившую в состав части противовоздушной обороны, для выполнения разведывательных полетов. В боях под Новороссийском, самолет Раисы Исааковны был подбит, ей пришлось покинуть его с парашютом. Была ранена, находилась на лечении в госпитале. Затем вернулась в свою эскадрилью, включилась в повседневную боевую работу: ночные вылеты на бомбежку вражеских позиций, ночные полеты во вражеский тыл к партизанам для доставки им оружия, боеприпасов и продовольствия, обратно вывозили раненых. Ночные разведывательные полеты или дневные в сложных метеоусловиях, на малой высоте, когда маловероятна боевая работа вражеской истребительной авиации, — это были ее военные будни. За один из таких разведполетов во время Сталинградской битвы Раиса Исааковна была награждена орденом Красной Звезды. Она осталась живой и встретила Победу.
После войны Раиса Исааковна вернулась в Симферополь в мирную жизнь. Работала инструктором Симферопольского горкома комсомола. В 1954 году стала коммунистом, вела работу по идейно-патриотическому воспитанию молодежи. Сейчас Раиса Исааковна состоит в первичном партийном отделении № 47 Симферопольского ГО КПРФ и оказывает помощь секретарю партийного отделения в решении вопросов военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, рассказывая о событиях своей и не только своей фронтовой жизни.
Руководство Крымского регионального и Симферопольского городского отделений КПРФ, однопартийцы сердечно поздравили Раису Исааковну со столетним юбилеем и от всего сердца пожелали ей крепкого здоровья и всего самого наилучшего!