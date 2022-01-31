Крымчане сделали свой выбор

Слово референдум у всех сейчас ассоциируется с 2014 годом, когда все жители Крымского полуострова проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Тогда, 8 лет назад, сбылась давняя мечта крымчан – быть вместе с Россией навсегда. Предвестником исполнения этого горячего желания жителей Крыма, стал первый крымский референдум – 20 января 1991 года. Именно благодаря голосам подавляющего большинства жителей полуострова, Крымская область стала Крымской Автономной Союзной Социалистической Республикой. Без этого фундаментального решения не было бы никакого продолжения в деле возвращения полуострова в Россию.
Январский референдум в Крыму — эпохальное событие в новейшей истории. Это был первый легитимный референдум за всю историю СССР, т. к. его результаты были признаны властью и статус административной единицы был повышен с области до автономной республики. Это дало право изменить государственно-правовое устройство на полуострове, принять свою Конституцию, создать свои органы управления, законодательную и исполнительную власть. По сути, в январе 1991 года крымчане вернули полуострову статус Крымской Автономной Советской Социалистической Республики, которая была ликвидирована в 1946 году.
Более 93 % населения Крымского полуострова 20 января 1991 года однозначно проголосовало за «восстановление Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта СССР и равноправного участника Союзного Договора».
Поскольку Крым с 1954 года входил в состав УССР как область, то и решение о включении Крымской автономии в состав Украины было принято уже 12 февраля 1991 года. Организаторами январского референдума были крымские коммунисты, которые уже тогда предвидели насильственную украинизацию населения полуострова, подъем радикализма на Украине, фашизацию и прозападную узду для населения.
26 февраля 1992 года крымский парламент переименовал Крымскую АССР в Республику Крым. Однако наиболее важные для полуострова события произошли в мае того же года. Пятого мая депутаты крымского парламента провозгласили фактический суверенитет Крыма, заявив о государственной самостоятельности полуострова.
С тех пор ежегодно в Крымской автономии отмечали день первого референдума: люди собирались на митинги, высказывали свое мнение, боролись за свои права. В 2003 году, когда накал страстей в противостоянии Украине и ее «указивкам» стал нарастать, коммунисты и общественно-патриотические силы организовали в Симферополе и в других региональных центрах автономии митинги, участники которых отметили, что после развала СССР были попраны результаты как общекрымского, так и всесоюзного референдумов 1991 года. Крымчане говорили о том, что в 1991 году проголосовали за «Крымскую автономию в составе СССР и равноправного участника Союзного Договора», а не за украинскую колонию, в которую превратился Крым, включенный после развала СССР в состав «незалежной». Борьба крымских коммунистов, при подавляющей поддержке населения, против размещения войск НАТО на полуострове продолжалась не один год. Сплотившись, крымчане сделали свой выбор — быть свободными на своей Родине.
Яна Волгина