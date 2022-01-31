Куда идет молодежь?

Современные молодые люди ярче и острее чувствуют изменения в обществе. Для них ряд проблем, которые присущи человечеству в целом и на протяжении многих веков, сейчас, в XXI веке кажутся нерешаемыми. Почему так происходит и какие проблемы для молодых людей являются главными?
Есть сила и желание
Все чаще люди, особенно старшего поколения в оценке современных молодых людей употребляют фразу «деградирующая изо дня в день молодежь». Это вызывает у молодежи чувство, что в них никто не верит, что они — самое плохое, что случилось и, вообще, могло случиться с человечеством. Но это не так.
Современная молодежь умеет разбираться в огромном количестве информации. Она читает, учится, пробует новые подходы, ходит в театры, кино, музеи, на выставки, общается друг с другом, занимается волонтерством и добровольчеством, самовыражается в искусстве и творчестве, в общем, живет полноценной активной жизнью.
Сейчас каждый школьник хоть раз участвовал или продолжает участвовать в разных конкурсах, олимпиадах. Записывается на разные кружки: театральная студия, скрипка, изобразительное искусство, теннис, шахматы, изучение иностранных языков и т. д.
Молодежи интересно, что происходит в нашей стране. Она обсуждает ситуации, политического, экономического, культурно-образовательного, социального характера. Переживает, также как и взрослые, когда происходят какие-то ЧП, забирающие жизни людей. Молодых людей бесит несправедливость, это чувство у них обострено и требует выхода. Да, у молодежи, как и у других возрастных категорий граждан, есть проблемы. Из существующих молодежных проблем особенно важными являются: аморальность в поведении, алкоголизм, наркомания, табакокурение, преступность или суицид, подмена жизненных ценностей. Но с молодыми нужно работать, общаться, помогать, учить их, быть добрее и терпеливее. Ведь они все разные.
Своим недоверие, неверием, штампами и ярлыками, которые многие уже навесили на современную молодежь, в этих активных мальчишках и девчонках убивается желание творить, гореть, преодолевать и совершать смелые, достойные поступки. А ведь молодежь — это та сила, которая способна изменить мир к лучшему. Но, как ей это сделать?
Молодежная безработица
По мнению Министерства труда и соцзащиты особое внимание среди прочих проблем молодежи следует уделить проблеме трудоустройства.
«Молодые люди, имея высокие амбиции и не имея достаточного опыта работы, зачастую остаются невостребованными на рынке труда, что может привести к бедности определенных слоев населения. Сложившаяся ситуация ведет, в свою очередь, к обострению криминогенной обстановки в стране: увеличивается количество преступлений, «расцветают» алкоголизм и наркомания, сокращается средняя продолжительность жизни и повышается уровень смертности, — отмечает минтруда. — Данные проблемы сложно решить быстро, однако вести работу в этом направлении нужно. Профилактика девиантного поведения (алкоголизм, наркомания), предоставление молодежи доступных рабочих мест на рынке труда и адаптация молодежи к самостоятельной жизни могут способствовать решению обозначенных выше задач и трудностей».
Трудоустройство молодежи — самая важна проблема и в масштабах нашей страны, и в масштабах мира. Невозможность найти работу для молодых людей становится пугающе обыденным явлением. Например, молодежная безработица в России в 2017 году составила 16,3 % из всех безработных, в 2020 – 17,3 % и сейчас продолжает расти.
Ситуация с КОВИДом также негативно повлияла на трудоустройство молодежи: множество рабочих мест было ликвидировано, особенно в сферах, где традиционно работает молодежь.
По данным анализа отраслей, люди в возрасте 15–29 лет составляют 29,1 % от всех занятых в области информации и связи, 27,8 % в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, 26,7 % в финансовой и страховой деятельности, 23,6 % в оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов. Доля молодежи в госуправлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении составляет 22,7 % от всех работающих там.
«Восстановление после пандемии COVID‑19 — проблема не только из области здравоохранения. Необходимо ликвидировать и тот серьезный ущерб, который был нанесен пандемией экономике и обществу. Без целенаправленных усилий, направленных на ускоренное создание достойных рабочих мест, поддержку наиболее уязвимых членов общества и восстановление наиболее пострадавших отраслей экономики, долгосрочные последствия пандемии могут растянуться на долгие годы, приводя к утрате человеческого и экономического потенциала, росту масштабов бедности и неравенства, — заявил Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер. — Нам нужна всеобъемлющая и согласованная стратегия, основанная на интересах человека и подкрепленная действиями и финансированием. Эффективное восстановление экономики невозможно без восстановления достойных рабочих мест».
Кризис на рынке труда, вызванный пандемией COVID‑19, далеко не закончился, поэтому как минимум до 2023 года рост занятости не сможет компенсировать понесенные потери, говорится в новом аналитическом докладе Международной организации труда (МОТ). По прогнозу МОТ в 2022 году общее число безработных в мире составит 205 миллионов человек — значительно больше, чем в 2019 году (187 млн). Таким образом, уровень безработицы составит 5,7 %. Если не брать во внимание кризисный период, вызванный пандемией COVID‑19, в последний раз такой показатель был зафиксирован в 2013 году.
Первое рабочее место
Сложности с трудоустройством молодежи возникают еще и из-за того, что, как правило, работодатели отдают предпочтение образованным и опытным соискателям, а тем, кто только что получил диплом или аттестат, работу найти сложнее.
«Основная проблема у молодежи — это трудоустройство после вуза — найти первое рабочее место по профессии. Я сама с этим столкнулась. Закончив университет по специальности «Политология», пришла на биржу труда, где мне сказали, что по такой специальности вакансий нет. Это первая проблема, с которой сталкивается молодежь. Молодые люди, отучившись 5 лет, вынуждены искать другую работу, опять учиться, чтобы ее найти. Вторая проблема — жилье. Цены у нас нереальные — однушка стоит три миллиона, а зарплата у молодых людей в среднем 15–25 тысяч, даже в ипотеку сложно взять жилье. Досуг тоже. Спортом заниматься дорого, потому что все, в основном, за свой счет — соревнования, амуниция, тренировки. Поэтому с этим тоже сложно, — рассказала инструктор отдела молодежи Симферопольского городского отделения КПРФ Маргарита Шатровская. — Молодежи, которая приходит к нам в партию, мы стараемся помогать. У нас есть различные общественные организации, работающие с молодежью: это и комсомол, и молодежное объединение «Союз». Последний включает в себя книжный клуб, киноклуб, изучение истории СССР, изучение иностранных языков и т. д. Все это на бесплатной основе».
В Долгосрочной программе содействия занятости молодежи на период до 2030 года основными проблемами трудоустройства молодежи названы ограниченное количество возможностей для совмещения молодыми людьми обучения и работы; высокий процент работы без надлежащего оформления; отсутствие баланса между спросом и предложением в молодежном сегменте рынка труда; несоответствие количества резюме молодых соискателей и количества вакансий для первого рабочего места; наличие среди молодежи лиц, не имеющих профессионального образования или подготовки; низкая конкурентоспособность молодежи в сегменте квалифицированного труда; отсутствие опыта работы у части молодежи при выходе на рынок труда; неудовлетворенность качеством рабочей силы молодежи со стороны работодателей; несформированность профессиональных ориентаций для построения профессиональной и трудовой карьеры.
Выход есть
Заметно, что большую часть проблем трудоустройства, молодежь не сможет решить самостоятельно. Для этого нужны политические шаги, направленные на изменение и улучшение всей системы государственного устройства, начиная с системы образования до планирования экономики страны.
«Вузы выпускают ежегодно юристов, экономистов, финансистов, но у нас нет нормальной подготовки кадров, особенно технических специальностей, нет инженеров и в Крыму им негде работать. Крым сейчас развивается очень востребованы строительные специальности, водители экскаваторов и так далее, но, где молодежи выучиться этим специальностям? Был в Нижнегорском районе техникум, который готовил ранее трактористов, комбайнеров и т. п., а теперь они перешли на подготовку парикмахеров, поваров, — отметил руководитель фракции КПРФ в Госсовете Республики Крым Сергей Богатыренко. — Нужно возрождать систему профтехучилищ. Ведь в них преподавали работники предприятий, которые выращивали из молодежи специалистов себе на смену. А у нас сейчас нет ни предприятий, ни мастеров, ни преподавателей по этим специальностям».
Полная версия статьи в печатном номере газеты
Лилия Косса
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