Сергей Богатыренко: Единороссы уничтожают политическую систему

Объявленные Крымским парламентом изменения в избирательном законодательстве Крыма были предсказуемы. На такие меры идут единороссы в тех регионах, где рейтинг партии власти и поддержка избирателей неуклонно катится вниз. Напомню, речь — об изменении пропорции между депутатами, избранными по партийным спискам и мажоритарщиками. Сейчас мандаты распределяются в соотношении 50/25. Предлагается уменьшить количество списочных депутатов до 25, а мажоритарных увеличить до 50. Видимо, крымские едросы понимают, что при нынешнем уровне недоверия крымчан к их партии, на выборах в 2024 году нагло нарисовать себе результат уже не получится.
В России сложилась ситуация, когда каждые выборы проходят по новому избирательному законодательству. Партия власти постоянно меняет правила игры в свою пользу. Скоро «доменяются» до того, что волеизъявление граждан будет полностью нивелировано. Яркий пример вседозволенности — невероятный уровень голосования на дому на последних выборах в Крыму, позволивший единороссам нарисовать себе незаслуженный результат. А также дистанционное электронное голосование, укравшее почти десять мандатов у наших московских товарищей.
По мнению главного единоросса Крыма, увеличение числа депутатов-мажоритарщиков — закономерный ответ власти на запрос избирателей и результат глубокого анализа общественно-политического состояния крымского общества. Смешно! О каком запросе избирателей идет речь? Единороссам наплевать на избирателей! Между избирателями и представителями партии власти образовалась непреодолимая пропасть по причине безразличия последних. Уменьшение доли списочников ведет к уничтожению политической системы. Выборы по партийным спискам позволяют обеспечить представительство избирателей, придерживающихся различных политических взглядов и поддерживающих разные политические силы. Партийные списки позволяют не потерять голоса граждан, в отличие от выборов по мажоритарной избирательной системе, где все, кто голосовал за неизбранных кандидатов, оказываются лишенными политического представительства.
Тем более, как правило, по мажоритарке проходят «денежные мешки», и они будут подконтрольны скорее крупному бизнесу, нежели простым крымчанам.
Внося такие резонансные инициативы, ЕР пытается обезопасить себя на будущее с помощью отмены партийных списков.
Это попытка обанкротившейся партии власти сохранить политическую монополию и обеспечить себе сфабрикованное большинство.
КПРФ выступает категорически против политического монополизма. Мы последовательно выступаем за сохранение партийных списков на выборах в законодательные и представительные органы власти и органы местного самоуправления, а также за возвращение прямых выборов мэров городов.
КПРФ — работать для людей!
Руководитель фракции КПРФ в Госсовете РК Сергей Богатыренко