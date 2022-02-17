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четверг, 17 февраля 2022 г.

Оперативный волонтерский штаб по оказанию помощи коммунистам

 ВНИМАНИЕ!

Товарищи коммунисты!

На время действия на территории Республики Крым мер по борьбе с пандемией коронавируса при Комитетах Крымского республиканского и Симферопольского городского отделений КПРФ создан и действует оперативный волонтерский штаб по оказанию помощи коммунистам. Девиз работы штаба: «Своих не бросаем!»

Основные направления оказания помощи: — Приобретение и доставка лекарственных средств, медицинского инвентаря. — Приобретение и доставка продуктов питания.

Телефоны для обращений:

+ 7 978 846 96 65

+7978 983 52 10

Пресс-служба Симферопольского ГО КПРФ