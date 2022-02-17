ВНИМАНИЕ!
Товарищи коммунисты!
На время действия на территории Республики Крым мер по борьбе с пандемией коронавируса при Комитетах Крымского республиканского и Симферопольского городского отделений КПРФ создан и действует оперативный волонтерский штаб по оказанию помощи коммунистам. Девиз работы штаба: «Своих не бросаем!»
Основные направления оказания помощи: — Приобретение и доставка лекарственных средств, медицинского инвентаря. — Приобретение и доставка продуктов питания.
Телефоны для обращений:
+ 7 978 846 96 65
+7978 983 52 10
Пресс-служба Симферопольского ГО КПРФ