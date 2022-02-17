Конкурс к 100-летию пионерии

В мае этого года свой 100-летний юбилей отмечает Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина.
Как и сто лет назад, партия и комсомол всемерно поддерживают инициативу, творческие начинания и рост самодеятельности молодежи, а потому в честь юбилея было принято решение организовать масштабный творческий конкурс - «Пионер XXI века».
Принять участие в конкурсе смогут учащиеся от 7 до 17 лет. Ребятам предлагается побороться за победу в одной из следующих номинаций: видеопрезентация, литература, изобразительное искусство или фотолетопись.
Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2022 года заполнить электронную форму по ссылке – https://forms.gle/w2sgf4k4RMRgMaB66. И прикрепить к заявке ссылку на папку, в которой должны содержаться данные о конкурсанте и его творческом проекте.
Подробнее о формате и требованиях к конкурсным работам можно узнать на сайте Ленинского комсомола: http://komsomolrf.ru/novosti/ck-kprf-i-ck-lksm-rf-dal..
Пресс-служба КРО ЛКСМ