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четверг, 17 февраля 2022 г.

Конкурс к 100-летию пионерии

 В мае этого года свой 100-летний юбилей отмечает Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина.

Как и сто лет назад, партия и комсомол всемерно поддерживают инициативу, творческие начинания и рост самодеятельности молодежи, а потому в честь юбилея было принято решение организовать масштабный творческий конкурс - «Пионер XXI века».

Принять участие в конкурсе смогут учащиеся от 7 до 17 лет. Ребятам предлагается побороться за победу в одной из следующих номинаций: видеопрезентация, литература, изобразительное искусство или фотолетопись.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2022 года заполнить электронную форму по ссылке – https://forms.gle/w2sgf4k4RMRgMaB66. И прикрепить к заявке ссылку на папку, в которой должны содержаться данные о конкурсанте и его творческом проекте.

Подробнее о формате и требованиях к конкурсным работам можно узнать на сайте Ленинского комсомола: http://komsomolrf.ru/novosti/ck-kprf-i-ck-lksm-rf-dal..

Пресс-служба КРО ЛКСМ