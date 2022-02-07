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понедельник, 7 февраля 2022 г.

Милость по разнарядке

 

В Новый год президент стал добрым Дедом Морозом, исполнителем мечты детей из малообеспеченных семей. Их одарила Кремлевская елка желаний под вещания телевизоров. В промежутках появлялась жуткая картина: грустные матери, просящие подаяния на лечение и спасение тяжелобольных своих детей у рядовых граждан. Надежда на помощь свыше давно рассеялась. Уже все привыкли, что власть отделывается показными подачками. Их широко и громко рекламируют, но бед и страданий у народа не уменьшается.

Большой милостью правители народ не одарили, особенно после оптимизации, когда в России закрыли 29 тысяч школ (25 тысяч сельских). На 40 тысяч сократилось количество детских садов. А число россиян, обратившихся в микрофинансовые организации, чтобы подготовить детей к началу нового учебного года, выросло на 80 %.

Много семей живут очень трудно, а их детям-школьникам не предоставляют в школах горячие завтраки. Минимальная зарплата и президентская прибавка в 1000 рублей не решает проблемы бедности в государстве. Решить финансовые проблемы многие пытаются через кредиты, но их дают под сравнительно высокие проценты, которые необходимо вовремя погашать, получается замкнутый круг. В кредитах увязли 70 % населения России. Каждый 5-й ребенок живет в семье с доходами ниже прожиточного минимума.

Аналитики считают, что страна находится на грани гиперинфляции с ростом цен на 30% и выше. Ежегодно возрастает количество беднеющих семей (сегодня это 20 млн человек).

Давая оценку поправкам в Конституцию, В. В. Путин утверждал, что они наполнены широким содержанием принципов социального государства. Соответствует ли это действительности для граждан, жизнь которых и их семей все ухудшается, в то время как власти призывают к консервации такого положения, когда масса народа бедствует, а кучка богатейших олигархов немыслимо обогащается. Пока народ не сплотится и не выступит против такого порядка, улучшения не предвидится.

По материалам Алуштинского ГК КПРФ