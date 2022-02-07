Милость по разнарядке

Большой милостью правители народ не одарили, особенно после оптимизации, когда в России закрыли 29 тысяч школ (25 тысяч сельских). На 40 тысяч сократилось количество детских садов. А число россиян, обратившихся в микрофинансовые организации, чтобы подготовить детей к началу нового учебного года, выросло на 80 %.
Много семей живут очень трудно, а их детям-школьникам не предоставляют в школах горячие завтраки. Минимальная зарплата и президентская прибавка в 1000 рублей не решает проблемы бедности в государстве. Решить финансовые проблемы многие пытаются через кредиты, но их дают под сравнительно высокие проценты, которые необходимо вовремя погашать, получается замкнутый круг. В кредитах увязли 70 % населения России. Каждый 5-й ребенок живет в семье с доходами ниже прожиточного минимума.
Аналитики считают, что страна находится на грани гиперинфляции с ростом цен на 30% и выше. Ежегодно возрастает количество беднеющих семей (сегодня это 20 млн человек).
Давая оценку поправкам в Конституцию, В. В. Путин утверждал, что они наполнены широким содержанием принципов социального государства. Соответствует ли это действительности для граждан, жизнь которых и их семей все ухудшается, в то время как власти призывают к консервации такого положения, когда масса народа бедствует, а кучка богатейших олигархов немыслимо обогащается. Пока народ не сплотится и не выступит против такого порядка, улучшения не предвидится.