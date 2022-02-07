Нас превратили в «Иванов», не помнящих родства

По всему видно, что правящая российская элита приняла решение не отмечать в декабре 2022 года 100 летний юбилей СССР. Подтверждение этому – пресс-конференция Президента, проходившая в декабре 2021 года. На подобных мероприятиях поднимаются нужные властям вопросы: о росте цен, развитии экономики, демографии, миграции и так далее. Вспоминают и о знаковых датах предстоящего года. Однако 100-летие образования СССР демонстративно замалчивается. В новогоднем обращении Президента об этом историческом событии так же не было упомянуто. 2022 год объявлен годом культурного наследия народов страны.
Это отношение «забывчивости» и неуважение к истории, как ковид, поразило все регионы России. Яркой демонстрацией этого пренебрежения явилось событие в Крыму, а именно в городе Алушта.
Началось все с 21 декабря 2021 года, в день рождения И. В. Сталина. По сложившейся традиции, члены КПРФ пришли к Центральной городской библиотеке. На фасаде здания расположена мемориальная доска, свидетельствующая о пребывании в нем И. В. Сталина во время поездки на Ялтинскую конференцию в феврале 1945 года. К ней ежегодно 1 февраля, 5 марта и 21 декабря возлагаются цветы.
Сегодня здание библиотеки по периметру огорожено высокой оградой. 21 декабря, вторник – выходной день для посетителей, но не для администрации, которая должна находиться на рабочем месте. Пройти на территорию библиотеки удалось, но пока возлагались цветы, выразив свое отношение к памяти вождя, калитку закрыли. Пришлось «форсировать» ограду.
З0 декабря, в день образования СССР пришли к стеле горожане, почтить историю и отдать дань уважения борцам за Советскую власть. Стелу по периметру огородили бело-красной лентой. Правда это не помешало присутствующим возложить цветы и вспомнить о Советском Союзе, в котором достойно жили все граждане Великой, могучей Родины. Через несколько дней «ограждение» исчезло.
21 января 2022 года к памятнику В. И. Ленина, который находится на территории МОУ «Школа № 2» пришли люди, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения человеку, имя которого чтят во всем мире. Но к памятнику пройти не удалось, охрана школы, сославшись на события, всколыхнувшие все учебные заведения Крыма (ложные сигналы о минировании), не пустила. Школа работала, детей на территории не было. Охранник доложил о желании алуштинцев возложить цветы к памятнику В. И. Ленина. Был получен отказ. Цветы отдали техническому сотруднику школы, она и возложила их по назначению, не помог и депутатский мандат.
Школа была построена как дар строителей подрастающему поколению в год 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. По инициативе коммунистов и общественности города трижды обращались к директору школы о присвоении ей имени В. И. Ленина, но ответа не последовало ни к юбилею вождя, ни к юбилею школы?!
Вот так мы формируем неуважение к героическому прошлому своей Родины.
По материалам Алуштинского ГК КПРФ