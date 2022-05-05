Коллектив и читателей «Правды» - со 110-летием!

Дорогие друзья! Товарищи! От всей души поздравляю вас со 110-летней годовщиной выхода в свет первого номера газеты «Правда», официального органа Центрального Комитета КПРФ.
Наша газета прошла долгий и славный путь. Она была создана Владимиром Ильичом Лениным в момент нарастающего революционного подъёма. Ей предстояло стать важнейшим идейным орудием борьбы трудящихся за свои классовые интересы. С первых же дней «Правда» стала подлинно народной газетой, активно пропагандировала программу социалистических преобразований.
Под руководством Компартии и с опорой на миллионы своих читателей газета внесла огромный вклад в развитие советского общества на всех его этапах. В годы Великой Отечественной военкоры «Правды» находились на передовой борьбы с фашизмом. Своими публикациями они поднимали боевой дух защитников Родины, ярко разоблачали реакционную сущность нацизма и его человеконенавистническую идеологию.
Идя по жизни вместе со своими читателями, «Правда» всесторонне освещала все ключевые события жизни Советского Союза и зарубежных стран. Страницы газеты стали летописью масштабной борьбы между трудом и капиталом. Пройдя через невзгоды и испытания, познав радость побед и горечь потерь, сражаясь на фронтах и трудясь на стройках социализма «Правда» несла своё высокое предназначение. Она стала любимицей миллионов читателей.
На страницах нашей газеты публиковались очерки и статьи Максима Горького, Михаила Шолохова, Константина Симонова, Бориса Горбатова, Всеволода Вишневского и других выдающихся авторов. Она задавала самую высокую планку журналистского мастерства. Выхода очередного номера газеты ждали в больших городах и маленьких хуторах. «Правду» читали повсюду – при свете стеариновой свечи и на борту космического корабля.
Самая сильная сторона нашей газеты отражена в её названии. Нести людям свет правды и заряжать их энергией борьбы и созидания – именно в этом заключается высокая миссия центрального органа КПРФ, прошедшего большой и насыщенный путь.
В этом году мы отмечаем двойной юбилей: 100-летие образования Союза ССР и 110-ю годовщину основания «Правды». И это ещё раз подтверждает, что союз между первой партийной газетой и передовым отрядом рабочего класса является важнейшим залогом новых побед в борьбе за социализм.
Центральный Комитет КПРФ желает «Правде» и в дальнейшем достойно продолжать традиции своих предшественников, сохранять верность идеалам социальной справедливости, радовать читателей интересными и глубоко содержательными материалами.
С юбилеем редакционный коллектив, внештатных корреспондентов и всех читателей нашей любимой «Правды»!
Наша газета прошла долгий и славный путь. Она была создана Владимиром Ильичом Лениным в момент нарастающего революционного подъёма. Ей предстояло стать важнейшим идейным орудием борьбы трудящихся за свои классовые интересы. С первых же дней «Правда» стала подлинно народной газетой, активно пропагандировала программу социалистических преобразований.
Под руководством Компартии и с опорой на миллионы своих читателей газета внесла огромный вклад в развитие советского общества на всех его этапах. В годы Великой Отечественной военкоры «Правды» находились на передовой борьбы с фашизмом. Своими публикациями они поднимали боевой дух защитников Родины, ярко разоблачали реакционную сущность нацизма и его человеконенавистническую идеологию.
Идя по жизни вместе со своими читателями, «Правда» всесторонне освещала все ключевые события жизни Советского Союза и зарубежных стран. Страницы газеты стали летописью масштабной борьбы между трудом и капиталом. Пройдя через невзгоды и испытания, познав радость побед и горечь потерь, сражаясь на фронтах и трудясь на стройках социализма «Правда» несла своё высокое предназначение. Она стала любимицей миллионов читателей.
На страницах нашей газеты публиковались очерки и статьи Максима Горького, Михаила Шолохова, Константина Симонова, Бориса Горбатова, Всеволода Вишневского и других выдающихся авторов. Она задавала самую высокую планку журналистского мастерства. Выхода очередного номера газеты ждали в больших городах и маленьких хуторах. «Правду» читали повсюду – при свете стеариновой свечи и на борту космического корабля.
Самая сильная сторона нашей газеты отражена в её названии. Нести людям свет правды и заряжать их энергией борьбы и созидания – именно в этом заключается высокая миссия центрального органа КПРФ, прошедшего большой и насыщенный путь.
В этом году мы отмечаем двойной юбилей: 100-летие образования Союза ССР и 110-ю годовщину основания «Правды». И это ещё раз подтверждает, что союз между первой партийной газетой и передовым отрядом рабочего класса является важнейшим залогом новых побед в борьбе за социализм.
Центральный Комитет КПРФ желает «Правде» и в дальнейшем достойно продолжать традиции своих предшественников, сохранять верность идеалам социальной справедливости, радовать читателей интересными и глубоко содержательными материалами.
С юбилеем редакционный коллектив, внештатных корреспондентов и всех читателей нашей любимой «Правды»!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов