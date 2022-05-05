Знамя Победы реет над Крымом!

"4 мая 2022 года, отряд доблестных комсомольцев Крыма совершил восхождение на живописнейшую гору нашего полуострова, про которую сложено множество легенд - Демерджи. Поход был приурочен к 100-летию Пионерской организации", – рассказал депутат Госсовета Республики Крым Илья Донченко.
Непростой маршрут был пройден и вершина Демерджи покорена. по словам депутата-коммуниста, наградой за преодоление тернистого пути стало окрыляющее чувство победы, живописные виды, от созерцания которых захватывало дух, а самое главное - возможность водрузить копию Знамени Победы на высшей точке южной Демерджи, где установлен многометровый железный флагшток, в честь приближения великого праздника - Дня Победы!
"Когда рассеется туман, стяг Победы будет виден издалека. Убежден, что морок лжи и предательства рассеется и над всей нашей Родиной, которой вернется ее вековечное Красное Знамя!" – отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, узнав о патриотичном походе крымских комсомольцев.
Напомним, что Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, государственной реликвией России.