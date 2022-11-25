КПРФ предложила узаконить выплаты для всех детей

Депутат Госдумы от КПРФ, Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выделить на Новый год «веерное пособие» детям, которые не получили универсальное пособие.
«Мы сейчас вносим предложение, чтобы на Новый год вот это «веерное пособие», мы так между депутатами его называем, на новогодние подарки всем детям, которые оказались обделены универсальным пособием, в размере пяти тысяч рублей, …выделить детям тех семей, которые не получили универсальное пособие, по пять тысяч рублей на новогодние праздники», — сказала Нина Останина.
Напомним, что Госдума на пленарном заседании 15 ноября приняла во втором и третьем чтениях закон, в рамках которого будет установлено единое пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет.
«Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
На эти цели будет направлено 1,7 трлн. руб., сообщил он. Единое пособие объединит выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до 17 лет. Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.
Кроме того, семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Сейчас родители могут это сделать только при рождении второго ребенка, сообщил Володин.
Предполагается, что размер пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100 % регионального ПМ для детей. Беременные женщины получат от 50 до 100% регионального ПМ трудоспособного населения. В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2023 г.
18 октября ко второму чтению в законопроект внесли поправки. Депутаты решили отказаться от термина «универсальное».