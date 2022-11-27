 С ДНЁМ МАТЕРИ!

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты.
В Российской империи День матери впервые был проведен 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов по инициативе Главного инструктора скаутмастера Рагнара Акселевича Фернберга. В ходе работы Первого съезда по скаутизму 26–30 декабря 1915 года в Петрограде, этот праздник был принят для проведения всеми формированиями русских скаутов (юных разведчиков).
В Российской Федерации первым субъектом, установившим День матери, была Республика Саха (Якутия), где эта дата приходилась на третье воскресенье октября (Указ Президента Республики № 532 от 2 сентября 1993 г.). Общефедеральный День матери учрежден в соответствии с Указом президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» и отмечается в последнее воскресенье ноября. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи, в частности — Алевтине Викторовне Апариной — депутату Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ.
Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — матери.
Символом Дня матери в России является незабудка: маленький цветок
символизирует постоянность, преданность, нежность и бескорыстную любовь — все то, чем так щедро одарила природа материнское сердце. Изображения плюшевых мишек с незабудкой в лапках — тоже является атрибутом праздника.