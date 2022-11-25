Давайте поможем нашему государству стать сильным

В Госдуме на прошлой неделе состоялся правительственный час с участием министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Он докладывал о ходе реализации национального проекта «Образование». После его выступления депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин рассказал о проблемах, которые удалось решить в этом направлении министерству, а также о том, какие меры должны принять правительство и парламент для решения оставшихся важных задач.
— Уважаемые коллеги! Как конструктивная оппозиция, фракция КПРФ положительно оценивает многие действия Министерства просвещения. В сельских школах министерство благодарят за точки роста, но хотят больше, в средних профучебных заведениях за оборудование для демонстрационных экзаменов, но тоже, увы, не везде, в педвузах также за современное оборудование и кванториумы.
Мы приветствуем заявление министра о готовности перевести большую часть программ педобразования на специалитет.
Мы благодарны министерству за поддержку нашего законопроекта о праве человека с инвалидностью получить второе профессиональное образование, он поможет, между прочим, и участникам военных действий на Украине. Мы поддерживаем многие шаги министерства в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, отказ от так называемых необучаемых, увеличения числа студентов с инвалидностью и так далее.
Теперь о проблемах, которые удалось решить, но очень частично.
Первое. Мы поддержали закон о частичном изгнании из законодательства так называемых образовательных услуг. Большинство школьных учителей теперь учат и воспитывают, а не обслуживают. Но этот закон сделал шаг вперед и одновременно вбок. Президент требовал, чтобы услуги остались только в финансовых документах, но они остались и в законодательстве об образовании. Все, что бесплатно — образование, все, что платно — услуги. Как только у учителя появляется платный факультатив, у преподавателя платные студенты, они из педагогов вновь превращаются в обслуживающий персонал. Давайте сделаем второй шаг и изгоним услуги из образования окончательно. Законопроект внесен.
Второе. Шаги по частичной дебюрократизации образования. Мы поддержали законопроект о сокращении отчетности, но педагоги говорят, что они этого уменьшения, увы, не почувствовали.
Третье. Мы поддерживаем шаги министерства по переориентации школьного образования в национальных интересах, но считаем, что нужно идти дальше. Напоминаю, по сравнению с советскими временами в базисном учебном плане школы на 18-й год предметы, необходимые будущему инженеру, ученому, агроному, врачу, «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология» сокращены от 14 до 37 процентов, а «Технология трудового воспитания» более чем вдвое.
Мы поддерживаем предложение по возвращению трудового воспитания. Предметы, призванные обеспечить воспитание гражданина и патриота, «Русский язык», «Литература», «История» и «География», сокращены от 14 до 33 %. Взамен более чем вдвое увеличено преподавание иностранного языка. Учебный план явно был ориентирован на тех, кто будет работать за рубежом либо в иностранных компаниях.
Мы считаем правильными решения Минпросвещения — отказаться от обязательного изучения второго иностранного языка в школе, отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку, который оставил бы без аттестатов добрую половину сельских ребят, и вернуть в школу воспитательную работу. При этом мы прекрасно понимаем, что патриотизм воспитывается не отдельными уроками, а всей системой образования.
Теперь о некоторых проблемах, которые не может решить министерство, но должны решать совместно правительство и парламент.
Первое — катастрофическое недофинансирование образования. Коллеги, согласно данным ЮНЕСКО и Мирового банка, по доле расходов на образование от валового внутреннего продукта в 2012 году мы занимали 98-е место, а в 2018-м — 120-е. Комментарии излишни. Надо тратить на образование не 3,5, а 7 % от валового внутреннего продукта, и все будет нормально.
Второе — ЕГЭ как антипод воспитанию. У ЕГЭ есть плюсы и минусы, но воспитанию гражданина и патриота он явно мешает. Жажда знаний и воспитание чувств заменяются погоней за оценками.
Мы неоднократно предлагали законопроект о переводе ЕГЭ в добровольный режим, как это было сделано в период пандемии, но в порядке компромисса предлагаем вернуться к вопросу о том, чтобы по гуманитарным предметам в ЕГЭ была введена устная часть. Гораздо важнее, чтобы ученик знал хотя бы по одному-два стихотворения из классической русской поэзии, чем требовать умения определять, какие художественные приемы применил такой-то поэт в таких-то строках. Как говорила моя любимая учительница, «литература — не учебный предмет, а воспитание души». По большому счету это можно сказать и про историю, и обществознание.
Третье — вытеснение бесплатного среднего профобразования. Уважаемые коллеги, в настоящее время 43 % всех ребят в СПО принимаются на платной основе. При этом набор на юридические специальности платный, практически 92 %, на фармацию — 87 %. Между тем, по закону общее среднее образование у нас общедоступно, обязательно и бесплатно. По Конституции и закону бесплатно и среднее профессиональное образование. Как это совмещается с тем, что почти половина ребят в системе СПО платят за обучение?
Четвертое и главное — кадровый кризис.
По данным Общероссийского народного фронта, за 2018 год опрошенные учителя отметили нехватку в школах: математика — 44 %, учителей иностранного языка — 39 %, учителей русского языка и литературы — 30 % и так далее. С тех пор ситуация только усугубилась.
По данным опроса Высшей школы экономики, 80 % всех учителей получают зарплату ниже 40 тысяч рублей, а 40 % вынуждены экономить на всем, кроме еды. По любым методикам, кроме Росстата, это прямая бедность. Коллеги, бедный учитель не создаст богатой страны.
Но вот работает учитель, что называется, за себя и за того парня. По данным Высшей школы экономики, в прошлом году средняя нагрузка учителя по стране — 30 уроков. Это не 30 часов в неделю, это 60 или 70 часов. Средняя нагрузка учителя в Омской области — 32 часа в неделю. В городе Омске 2,01 ставки. При этом Омская область умудряется быть в пятерке лучших по индексу развития человеческого потенциала в части образования. Падение качества образования неизбежно, уважаемые коллеги, если ничего не произойдет.
Без поддержки федерального бюджета регионы эту проблему решить не смогут. Я абсолютно согласен с тем, что если мы хотим экономического прорыва, надо начинать с образования, без этого национальную безопасность страны обеспечить невозможно.
Напомню, что наша фракция вносила неоднократно проект закона об образовании для всех. В настоящее время на рассмотрении находится наш законопроект, который предусматривает реализацию указа президента № 597 при работе учителя на одну ставку. Нашей фракцией внесен законопроект о горячем питании во всей школе. Давайте будем принимать, уважаемые коллеги, а не только ставить вопрос.
Мы убеждены, если страна хочет обеспечить экономический прорыв и национальную безопасность, нам нужна новая образовательная политика, новый курс. В заключение процитирую Бисмарка, который не любил Россию, но никому не советовал с нею воевать. «Отношение государства к учителю — это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости». Давайте поможем нашему государству быть сильным.
По материалам пресс-службы фракции КПРФ в ГД