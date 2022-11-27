МАМИНЫ ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

Многогранное понятие «материнства» невозможно описать в двух словах. В нем сочетаются и порой причудливо переплетаются множество факторов — биологических, социальных и психологических. В современном мире возникают такие проблемы, с которыми не сталкивались предыдущие поколения. И тем не менее одним из самых главных слов в любом языке было и остается «мама».
День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. И в отличие от 8 Марта в этот день чествуют тех женщин, кто посвятил значительную часть своей жизни материнству. К слову, материнство для каждого поколения выглядит по-своему. И у каждого свои трудности — кто-то пережил войну, кто-то экономический дефолт, а другие просто живут во время судьбоносных перемен.
В наши дни поколение мамочек может сталкиваться с такими трудностями, которые их мамам и бабушкам могут на первый взгляд показаться пустяковыми — какие-то два-три десятилетия назад материнство выглядело несколько иначе.
Однако не все так просто. Казалось бы, что в наш век интернета, всевозможных гаджетов и устройств легче легкого ребенка уложить спать, накормить или постирать его вещи, а то и вовсе пользоваться одноразовыми, — быть мамой легко. Вместе с тем, получив определенные материальные блага, человечество столкнулось и с рядом проблем.
Соответствовать «норме»
Как говорят старожилы, раньше было проще. Подход к воспитанию ребенка был незамысловат, главное, чтобы он был одет, обут и сыт. В наше время этого мало! Родители в угоду трендам должны предоставить ему все самое наилучшее. Сейчас наша жизнь благодаря соцсетям стала значительно публичнее — у многих в аккаунтах десятки или сотни друзей.
Многие родители делают неимоверные усилия для того, чтобы соблюсти некую мнимую норму и обеспечить ребенка по принципу, чтобы не хуже, чем у остальных, в крайнем случае, чтобы лучше, чем у соседей. Потом желательно эту «успешность» своих деток показать в соцсетях, мол, вот какие мы. Зачастую родители вынуждены отказывать в чем-либо себе, лишь бы исполнить «хотелки» своего любимого чада. И не замечают, что создают порочный круг — потребности и запросы ребенка начинают расти, а уровень формирования ответственности — снижаться.
Благодаря агрессивной рекламе мода на игрушки или детские товары меняется с завидной регулярностью. Как итог — в доме полно игрушек и вещей, к которым ребенок уже потерял всякий интерес. Новизна проходит через пару часов, дети не осознают ценности родительского труда и, если их не сдерживать, будут только увеличивать свой потребительский аппетит. Золотой телец становится во главе угла ценностей юного создания и его оттуда так просто уже не вытеснить — родители сами его «откормили».
Информационный беспредел
В докомпьютерную эпоху основным источником информации служили книги. И часто их брали в библиотеке. Сейчас все изменилось кардинальным образом — благодаря развитой всемирной информационной паутине можно получить практически любую информацию. Однако наличие возрастной маркировки 6+ не дает гарантии, что содержание будет соответствующим.
Раньше мамы и папы не задумывались над контролем того, что читали, слушали или смотрели их дети. Основным доступным источником информации были домашние, школьные или городские библиотеки. И если в них книги выдавали по читательским билетам и был строгий возрастной ценз, то дома достаточно было убрать на верхнюю и дальнюю полку нежелательный для ребенка «контент».
Теперь же родители должны мониторить не только соцсети их чада, но и другой сегмент интернета (паблики, каналы на видеосервисах и пр.), чтобы иметь представление об информации, потребляемой ребенком. Порой приходится ставить специальные приложения, или выставлять в устройствах соответствующие настройки для ограничения доступа к тому или иному информационному контенту.
Виртуальность против реала
Помните, как мы весело в детстве проводили время? Было множество подвижных игр. Мы сбегали с уроков, чтобы погонять мяч или полазать по деревьям, а теперь жизнь наших детей проходит в смартфонах-планшетах-компьютерах. Круглосуточно. И эта зависимость развивается едва ли не с младенчества.
Конечно хорошо, когда дети идут в ногу со временем и рано учатся разбираться в современных гаджетах и пользоваться ими, но часто интерес дальше них не распространяется. Виртуальная реальность начинает вытеснять реальную жизнь — со скандалами родители должны отвоевывать время на выполнение ребенком домашних дел или уроков. Часто дети и за столом во время приема пищи не отрываются от экранов устройств, в результате чего страдают не только отношения и коммуникация с окружающим, но и пищеварение.
Знаний много не бывает?
Раньше, идя в первый класс, большинство детей, как правило, знали алфавит и умели читать по слогам — этого было вполне достаточно. Сейчас же едва ли не с пеленок многие родители озабочены «ранним развитием» своего чада. Редко кого встретишь из малышей, идущих в начальную школу, без навыков чтения и письма. Они уже до нее стали завсегдатаями различных кружков и секций, куда отдали их родители, не задумавшись над тем, насколько нужно это детям.
С младенчества заботливые родители начинаю готовить ребенка к школе, а когда он туда приходит, выясняется, что школьной программы для полноценного освоения предмета не хватает и родители вынуждены искать репетиторов и водить его на дополнительные занятия. Естественно не бесплатные. В итоге страдает психика и нервная система ребенка. Он становится раздражительным, рассеянным и апатичным. Избыток поглощаемой информации отбивает тягу к знаниям, в частности, и к учебе, в целом.
Я хорошая мать
Помнится, наши родители просили нас помогать по дому, сходить в магазин или присмотреть за младшими братьями-сестрами и это было в порядке вещей.
В наше время многие родители являются сторонниками «счастливого детства», вот только в это понятие каждый вкладывает свой смысл. Для поддержания имиджа хороших и успешных родителей нужно не только развивать ребенка, но и находить время на игры с ним, даже если приходится тяжело и много работать. И теперь уже не каждая мама «нагрузит» свое чадо посидеть с младшими, убрать в квартире или сходить в магазин — нужно в глазах других не выглядеть жестокой и недостойной, а «хорошей мамой».
А соблюдать баланс между «плохой» и «хорошей» мамочке становится все труднее. Если рано выйдет из декрета, посчитают карьеристкой или матерью-кукушкой, если будет сидеть в декрете положенные три года — утонет в пеленках, потеряет себя. Да и рабочее место раньше гарантированно сохранялось, пока мамочка в декретном отпуске. Не говоря о том, что не приходилось вести ожесточенную борьбу с чиновниками за место в детском саду, не говоря уже о яслях, которые сейчас можно отнести к разряду фантастики. А в наше смутное время совсем не факт, что получится вернуться обратно на ту же работу, да и мест в детсаду на всех не хватает.
Бабушки уже не те
Раньше многие дети на все лето уезжали в деревню к бабушкам-дедушкам. А по выходным гуляли со сверстниками во дворе с утра и до вечера. Теперь же весьма опрометчиво и опасно оставлять ребенка одного без присмотра на улице.
Время такое… Бабушкам и дедушкам государство повысило пенсионный возраст и многие из них теперь рискуют не дожить до той поры, когда можно будет понянчиться с внучатами. А может уже и бабушки стали другими — не всегда соглашаются посидеть в внуком или внучкой, хотят пожить для себя. У разных поколений сейчас настолько отличаются взгляды на жизнь или воспитание детей, что на этой почве порой возникают значительные разногласия. Ну а отпустить гулять ребенка во двор одного — это вообще нечто запредельное. Криминальные новости читали? Вопросы еще есть? Вот и приходится круглосуточно отслеживать местоположение детей, контролировать зашел ли он в школу, как из нее добрался домой и заходил ли куда по дороге.
Еда — беда
Сейчас нечасто можно представить ситуацию, когда ребенок приходит голодный из школы, достает из холодильника суп и разогревает его на плите. Эти времена канули в лету. Проще зайти в магазин, купить сухарики или чипсы, а то и в ближайшем кафе взять гамбургер. В целом разговор о современном питании — отдельная тема. Изобилие продуктов, которые продаются даже в поселковых магазинах, не говоря уже о городских, является новым вызовом этого времени, но совсем не решением проблемы голода. И дело не только в большом ассортименте или качестве продуктов, а в том, что ребенок может бесконтрольно потреблять все самое «вредное», но на его взгляд вкусное. А за этим, как правило, возникают неприятные последствия.
Сейчас наблюдается всплеск аллергических реакций на всевозможные продукты питания и возникает естественный вопрос — что же ели раньше? Современным мамам методом подбора рациона для всей семьи приходится выбирать такие продукты, чтобы содержащиеся в них компоненты, например, глютен или лактоза, не стали настоящим кошмаром для здоровья ребенка. Иначе не избежать очередной вспышки аллергии или дерматита.
В заключении хочется сказать, что к воспитанию детей мамам приходится подходить со всей ответственностью. Но прежде всего не стоит гоняться за переменчивыми тенденциями и трендами, слепо следовать советам звезд в соцсетях, а лучше больше прислушиваться к советам старшего поколения — оно нас вырастило и житейского опыта имеет побольше. Глядишь, после такого общения захочется с детьми устроить домашние посиделки с выпечкой и душевной беседой, а не арендовать дорожку в боулинге. Дети, поверьте, это оценят, а когда вырастут, то, возможно, тоже станут хорошими родителями.
Роман Молотов