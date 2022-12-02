ГДЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО В КРЫМУ?

Такой вопрос очень часто задают крымчане, которые принимали участие в специальной военной операции и их родственники. Все мы прекрасно помним об обещаниях главы республики и парламента оной о том, что участники СВО получат множество льгот, начиная от денег и земельных участков и заканчивая местами в детсадах и бесплатным питанием в школе, но воз и ныне там.
Как разъяснил нам депутат Госсовета РК от КПРФ Илья Донченко, такая ситуация сложилась потому, что законопроект до сих пор не принят парламентом республики.
«На днях в Симферополе встретил товарища, участника СВО, который спросил у меня о том, куда надо подать документы, чтобы получить обещанный земельный участок. Пришлось расстроить человека и сказать, что законопроект об указанной льготе был принят в сентябре только в первом чтении, и до сих пор пылится на полках Государственного Совета Республики Крым. Также ко мне обратилась женщина с просьбой подсказать, когда можно сдавать документы для оформления льготного питания для детей участников СВО. К сожалению и эту льготу в республиканское законодательство не внесли», – рассказал Илья Донченко, упомянув, что стоит порадоваться за севастопольцев.
«Законопроект о мерах поддержки для севастопольцев-участников СВО и их семей утвержден Заксобранием в окончательном втором чтении 29 ноября. Севастопольские коллеги предусмотрели 12 различных мер поддержки для участников СВО и их семей, – подчеркнул депутат-коммунист. – Хочется обратить внимание на то, что с сентября уже прошло большое количество заочных сессий, на которых рассматривали и создание новых комитетов, и приватизацию имущества, и выборы депутатов, но вот, почему нужная инициатива не выносится на заседание Государственного Совета Республики Крым, не понятно. Фракция КПРФ в Государственном Совете Республики Крым будет инициировать рассмотрение законопроекта о бесплатных земельных участках для участников СВО на ближайшем заседании Госсовета».
Пресс-служба КРО КПРФ