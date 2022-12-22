 «Мы с тобой!»: коммунисты запустили новый волонтерский проект

В Раздольненском районе Республики Крым стартовал волонтерский проект общественной взаимопомощи «Мы с тобой!»
Акция инициирована Раздольненским районным отделением КПРФ и будет носить постоянный характер.Коммунистами производится сбор вещей, которые потом бесплатно распространяются среди населения района.Благодаря проекту каждый может передать свои вещи для жителей района, которые в них нуждаются. Куратор проекта- первый секретарь Раздольненского районного отделения КПРФ Игорь Арсентьев, сегодня лично запустил указанную инициативу.
«Первый день акции показал, что большим спросом пользуются детские и теплые вещи, которые сегодня необходимы нашим гражданам», - рассказал Игорь Арсентьев.
Акция не ограничится только Раздольненским районом – коммунисты планируют расширять географию проекта. В ближайшее время появится список населенных пунктов, куда будут доставляться вещи от общественной взаимопомощи проекта «Мы с тобой!»
«Присоединиться к акции может каждый! Ждем всех в нашем пункте сбора, который находится в пгт Раздольное, ул. Ленина, 43, второй этаж офис КПРФ, - уточнил Арсентьев. – Телефон для связи +7 (978) 077-09-24».