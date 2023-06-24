О предоставлении налогового вычета по расходам на лечение и приобретение медикаментов

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя информирует
Налоговый вычет – это уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ, либо возврат части ранее уплаченного НДФЛ в установленных законодательством РФ о налогах и сборах случаях.
На налоговые вычеты могут претендовать граждане, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Налоговый вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов является разновидностью социального налогового вычета, предоставляемого государством (ч. 3 ст. 219 Налогового кодекса РФ).
Социальный налоговый вычет на лечение может получить физическое лицо, оплатившее:
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медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его
супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) в
возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются
обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (далее - члены семьи);
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назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи;
· страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи.
Право на получение социального налогового вычета имеют и налогоплательщики, осуществлявшие обязанности опекуна или попечителя над гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения опеки или попечительства, если указанные граждане являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет.
Общая сумма социального налогового вычета, предусмотренного абзацами первым - третьим настоящего подпункта, принимается в размере фактически произведенных расходов, но с учетом ограничения, установленного пунктом 2 ст. 219 НК РФ.
По дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов. Перечень дорогостоящих видов лечения утверждается постановлением Правительства Российской Федерации.
Вычет сумм оплаты стоимости медицинских услуг и (или) уплаты страховых взносов предоставляется налогоплательщику, если медицинские услуги оказываются в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оказанные медицинские услуги, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения или уплату страховых взносов.
Указанный социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику, если оплата стоимости медицинских услуг и приобретенных лекарственных препаратов для медицинского применения и (или) уплата страховых взносов не были произведены за счет средств работодателей.
Помощник прокурора
района О.В. Космацкая