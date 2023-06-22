22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ!!!

«…Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года…» (К.М.
Симонов)
22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории нашей Родины, пропитанная болью и героизмом. 82 года назад немецко-фашистские агрессоры вероломно вторглись на территорию Советского Союза. Началась жестокая и кровопролитная Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей, унесшая тысячи жизни, забравшая родных и близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая наше Отечество.
История войн не знала примеров такой бессмысленной жажды
убийства, какая была свойственна фашистским палачам! Даже диким ордам
Тамерлана, прославившимся своей свирепостью, далеко до исступленных зверств
гитлеровцев. Жизнь издавна установила незыблемый закон войны: раненый противник
неприкосновенен, а мёртвый - заслуживает уважения. Фашизм цинично отверг всё:
«Раненый противник заслуживает пыток, мёртвый - позора, а здоровый, пусть он
трижды обезоружен, - и пыток, и позора»… Пытки и умерщвление пленных
красноармейцев и офицеров - это система, установленная официальными приказами в
вооружённых силах нацистской Германии - Вермахте.
В этом страшном горниле войны и испытаний Советский Союз
потерял более 27 миллионов человек. По официальным данным: более 8,7 млн.
человек погибли на полях сражений; около 7,42 млн. человек были преднамеренно
истреблены нацистами на оккупированных территориях; более 4,1 млн. человек
погибли в жестоких условиях оккупационного режима и около 1,5 млн. – в
блокадном Ленинграде; 5,27 млн. человек были угнаны на каторжные работы в
Германию; около 4,56 млн. - без вести пропавших, попавших в плен и неучтённых
боевых потерь.
Сегодня, как и в 1941 году, Россия вновь оказалась один на
один в окружении враждебных государств, требующих пересмотра итогов Второй
мировой войны. На западных границах нашей Родины возродились бандеровщина и
нацизм. Целью поднявшего голову неофашизма является наша Родина, ослабленная и
растерзанная «реформами – пустышками», принимаемыми российскими демократами –
либералами. США и странам Западной Европы удалось разжечь русофобию и развязать
кровопролитную братоубийственную бойню между славянскими народами. Сегодня, как
82 года назад, во имя сохранения неприкосновенности России, ради будущих
поколений, мы обязаны сберечь историческую память о Великой Победе советского
народа над фашизмом и милитаризмом в том страшном горниле войны. Наша
первостепенная задача сейчас - осознать
и укрепить личную ответственность русского народа за судьбу и единство
Отечества. Только тогда мы сможем быть достойны памяти наших дедов и отцов,
подвигов проливающих кровь защитников Донбасса! И нас уже не посмеет никто
назвать «Иванами, не помнящими родства»!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ И ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗА СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ В БОЯХ С ФАШИЗМОМ И БАНДЕРОВЩИНОЙ!!!
Помним!!! Чтим!!! Гордимся
ФАШИЗМУ НЕ БЫВАТЬ НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ!!!
Преступлениям фашизма срока давности - НЕТ!
ТОЛЬКО С СОВЕТСКИМИ ОФИЦЕРАМИ И КОММУНИСТАМИ ЗА ПОБЕДУ!!!
Красное Знамя Победы – символ доблести, мужества и чести!!!
Будем достойны памяти предков!!!
Командующий Восточным Военным округом (ССО), член ЦС МОО ССО
России, ЦИК МССО, член Исполкома ДПА, Председатель ПКО ВСД «Русский Лад», член
Комитета Приморского краевого отделения КПРФ В.В. Гришуков