Законодателем смягчена ответственность за ряд экономических преступлений

Федеральным законом Российской Федерации от 18.03.2023 г. № 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» смягчена ответственность за ряд следующих экономических преступлений, совершенных в особо крупном размере:
- уклонение организации
от уплаты налогов, сборов, страховых взносов (ч. 2 ст. 199 УК РФ) – снижен
максимальный срок лишения свободы с 6 до 5 лет;
- неисполнение
обязанности налогового агента (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ) – снижен максимальный срок
лишения свободы с 6 до 5 лет;
- сокрытие денег или
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых
взыскивают налоги, сборы, страховые взносы (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ) – снижен
максимальный срок лишения свободы с 7 до 5 лет;
- уклонение организации
от уплаты страховых взносов на травматизм (ч. 2 ст. 199.4 УК РФ) – снижен
максимальный срок лишения свободы с 4 до 3 лет.
Указанные изменения
начали действовать с 29.03.2023 г..
Помощник прокурора
района О. В. Космацкая