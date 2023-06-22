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четверг, 22 июня 2023 г.

Законодателем смягчена ответственность за ряд экономических преступлений

Федеральным законом Российской Федерации от 18.03.2023 г. № 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» смягчена ответственность за ряд следующих экономических преступлений, совершенных в особо крупном размере:

- уклонение организации от уплаты налогов, сборов, страховых взносов (ч. 2 ст. 199 УК РФ) – снижен максимальный срок лишения свободы с 6 до 5 лет;

- неисполнение обязанности налогового агента (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ) – снижен максимальный срок лишения свободы с 6 до 5 лет;

- сокрытие денег или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых взыскивают налоги, сборы, страховые взносы (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ) – снижен максимальный срок лишения свободы с 7 до 5 лет;

- уклонение организации от уплаты страховых взносов на травматизм (ч. 2 ст. 199.4 УК РФ) – снижен максимальный срок лишения свободы с 4 до 3 лет.

Указанные изменения начали действовать с 29.03.2023 г..

 

Помощник прокурора района О. В. Космацкая

 

 