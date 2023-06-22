Под красным знаменем КПРФ

На прошлой неделе в Ростове-на-Дону прошел семинар-совещание руководителей и партийного актива КПРФ Южного федерального округа, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Руководил партийным форумом зампредседателя ЦК КПРФ, председатель Комитета Госдумы по аграрной политике, академик Российской академии наук Владимир Иванович Кашин.
Рабочие моменты
Семинар-совещание можно было разделить на две основные
части: это пленарное заседание, на котором выступили руководители всех
партийных комитетов, и работа в секциях по различным направлениям.
Ярким моментом начала пленарного заседания
семинара-совещания стал торжественный прием в ряды пионерской организации
донских мальчишек и девчонок, также партийные и комсомольские билеты вручили
тем, кто решил пополнить ряды коммунистов и комсомольцев.
Возвращаясь к рабочим моментам, хочу отметить важность
доклада Владимира Ивановича Кашина, в котором он определил текущие и
перспективные задачи КПРФ и региональных отделений ЮФО. Он подчеркнул, что
именно КПРФ была и остается сегодня политической силой, которая, выражая
интересы многонационального народа страны и наследуя победные традиции,
бескорыстно служит Отечеству, последовательно и системно борется за социальные
права и благосостояние людей. Именно наша партия уверенно проявляет себя системной
политической силой, формирующей процессы развития гражданского общества. Формы
протестной работы развиваются и совершенствуются, что позволяет достигать целей
даже в условиях жестких административных ограничений. Особое внимание Кашин акцентировал
на усилении работы коммунистов с трудовыми коллективами и максимальной
гуманитарной помощи жителям Донбасса и военнослужащим, участвующим в СВО.
Считаю, что именно эти направления работы сегодня являются одними из
приоритетных для крымских коммунистов.
Также хочу подчеркнуть, что на семинаре-совещании была отмечена
хорошая работа Крымского регионального отделения КПРФ. Мы с вами добились значительного
увеличения информационных охватов аудитории, успешно пополняем наши ряды новыми
коммунистами, ведем активную и продуктивную работу со сторонниками КПРФ. Однако
это не повод останавливаться. Рекомендую каждому партийному отделению, каждой
первичке, усилить работу по освещению не только всеобщих мероприятий, но и
ежедневной работы на местах, в своих регионах, населенных пунктах. Ведь чем больше
людей сможет узнать о нашей с вами деятельности на местах, тем больше их
поймет, что коммунисты — это не призрак прошлого, а современная партия умных,
смелых и деятельных людей, которые, опираясь на опыт предыдущих поколений и
разрабатывая программы и изменения в законодательство с учетом вызовов дня
сегодняшнего, могут изменить ситуацию в стране к лучшему и сделать жизнь
каждого ее гражданина достойной. И чем больше будет в наших рядах людей, тем быстрее
мы сможем воплотить эти изменения в жизнь.
По поручению товарищей из крымской делегации поблагодарил Центральный
комитет партии за организацию столь важного мероприятия и поделился опытом
работы крымских товарищей. После обращения Геннадия Андреевича Зюганова к
каждому коммунисту страны с призывом о «Ленинском приеме» значительно возросла
работа каждого коммуниста, и благодаря этому прием в партию увеличился втрое.
Плюс дает плоды работа с трудовыми коллективами, с которыми депутаты-коммунисты
наладили тесный контакт, и оказывают посильную помощь. Итогом такой работы
стало создание первичных отделений КПРФ на двух крымских предприятиях.
Неотъемлемый вклад в пополнение партийных рядов дает работа коммунистов с населением
через общественные и депутатские приемные. Глухота и безразличие чиновников по
отношению к людям приводят их в КПРФ с последней надеждой быть услышанными и
получить помощь в решении их проблем.
Отдельное направление работы — это оказание гуманитарной
помощи. Коммунисты Крымского регионального отделения с 2014 года ведут эту важную
и благородную работу, поддерживая мирных жителей Донбасса, а после начала СВО и
военнослужащих. Хочу поблагодарить каждого коммуниста и всех неравнодушных
крымчан, которые, несмотря на невысокий уровень жизни, находят средства для
людей, попавших в тяжелые ситуации.
Работа по секциям
В продолжение семинара все члены крымской делегации вместе с
другими участниками партийного мероприятия поработали в секциях:
организационно-партийной работы и юридического обеспечения, контрольно-ревизионных
комиссий, агитации и пропаганды, избирательных кампаний, депутатской вертикали,
молодежной политики и бухгалтеров. На секциях были обсуждены вопросы
соответствующих направлений партийной работы. Считаю, что это прекрасная
возможность общения и обмена опытом со своими товарищами, а главное — это понимание,
с какими проблемами сталкиваются коммунисты в соседних регионах, и как они
выходят из спорных ситуаций.
Такой формат работы был очень интересным и полезным, так как
кроме информации, изложенной спикерами секций, участники имели возможность общаться
друг с другом, задавать вопросы, обмениваться опытом и знаниями в различных
сферах профессиональной деятельности. Думаю, что мы продолжим активное и продуктивное
общение с многими из тех, с кем мы встретились и познакомились на форуме.
Также в ходе семинара-совещания можно было ознакомиться с
агитационными материалами, с размещенными на баннерах фото, демонстрирующими
деятельность региональных отделений КПРФ. Перед помещением, в котором проводился
форум, развернулись агитпалатки, где региональные отделения представили свои наработки
в агитационно-пропагандистской деятельности и сувенирную продукцию. Крымчанам
было что показать и чем поделиться. В свою очередь мы тоже позаимствовали
множество образцов агитационной и печатной продукции, которую будем использовать
в текущей работе и избирательных компаниях.
Культурным фронтом
Отдельно хочу отметить культурную часть работы партийного форума.
Все участники семинара посетили музейный комплекс «Самбекские
высоты», расположенный неподалеку от Таганрога, в Неклиновском районе. Маршрут
был выбран не случайно. В годы войны по территории Куйбышевского, Неклиновского
и Матвеево-Курганского районов Ростовской области проходил Миус-фронт —
глубокоэшелонированная полоса стратегической обороны фашистов, прорыв которой
по своей значимости и масштабам потерь сопоставим с битвой на Курской дуге.
В августе 1943 года здесь шли ожесточенные бои. По официальным
данным, в боях за Самбекские высоты полегло более 800 тысяч советских солдат и
офицеров. Сухие цифры указывают на значимость этого рубежа для Советской Армии,
цель которой была — не пустить фашистов на Кавказ! Прорыв Миус-фронта 30
августа 1943 года обеспечил освобождение всей Ростовской области.
В ходе экскурсии по военно-историческому музею, где разместилась
экспозиция «Дон в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», мы многое узнали
о боевых и трудовых подвигах жителей Ростовской области, о том противостоянии советских
и фашистских войск, которое пролегло от Азовского моря по высотам между реками Миус
и Самбек.
Память о подвигах героев Великой Отечественной войны нетленна,
она живет в умах и сердцах поколений их внуков и правнуков. Осматривая величественный
комплекс, участники семинара-совещания склонили головы перед памятником «Советскому
солдату-победителю» и возложили цветочную композицию из алых гвоздик.
Приятно удивил подход к организации экспозиций, на которых показана
роль всех участников Великой Отечественной войны. Этот контраст возникает на
фоне инициатив крымских чинуш по переименованию всего советского. Музей
изобилует советской символикой и нет попытки принизить роль Коммунистической партии
в победе над фашизмом. Одна из экспозиций посвящена деятельности коммунистов и
комсомольцев в организации подпольного движения.
Также мы посетили мультимедийную художественную выставку
«Айвазовский. Гений и море», приняли участие в театрализованном представлении, посвященном
Дню русского языка, у памятника М. А. Шолохову. Организаторами была проведена обширная
экскурсия по памятным историко-революционным местам Ростова-на-Дону.
На семинаре представители крымской делегации не только получили
новые знания и впечатления, но и поделились собственным опытом с товарищами, в
том числе и с новых территорий, ведь Крым и Севастополь, по собственному опыту
знают, как важна поддержка однопартийцев, их опыт и знания в создании отделений
КПРФ и популяризации идей коммунизма. Крымские коммунисты прошли этот путь
девять лет назад и готовы всецело помогать своим товарищам из новых регионов, подставив
им товарищеское плечо. Наша сила в единстве! Только вместе победим!
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко