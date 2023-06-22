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четверг, 22 июня 2023 г.

Под красным знаменем КПРФ

На прошлой неделе в Ростове-на-Дону прошел семинар-совещание руководителей и партийного актива КПРФ Южного федерального округа, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Руководил партийным форумом зампредседателя ЦК КПРФ, председатель Комитета Госдумы по аграрной политике, академик Российской академии наук Владимир Иванович Кашин.

Рабочие моменты

Семинар-совещание можно было разделить на две основные части: это пленарное заседание, на котором выступили руководители всех партийных комитетов, и работа в секциях по различным направлениям.

Ярким моментом начала пленарного заседания семинара-совещания стал торжественный прием в ряды пионерской организации донских мальчишек и девчонок, также партийные и комсомольские билеты вручили тем, кто решил пополнить ряды коммунистов и комсомольцев.

Возвращаясь к рабочим моментам, хочу отметить важность доклада Владимира Ивановича Кашина, в котором он определил текущие и перспективные задачи КПРФ и региональных отделений ЮФО. Он подчеркнул, что именно КПРФ была и остается сегодня политической силой, которая, выражая интересы многонационального народа страны и наследуя победные традиции, бескорыстно служит Отечеству, последовательно и системно борется за социальные права и благосостояние людей. Именно наша партия уверенно проявляет себя системной политической силой, формирующей процессы развития гражданского общества. Формы протестной работы развиваются и совершенствуются, что позволяет достигать целей даже в условиях жестких административных ограничений. Особое внимание Кашин акцентировал на усилении работы коммунистов с трудовыми коллективами и максимальной гуманитарной помощи жителям Донбасса и военнослужащим, участвующим в СВО. Считаю, что именно эти направления работы сегодня являются одними из приоритетных для крымских коммунистов.

Также хочу подчеркнуть, что на семинаре-совещании была отмечена хорошая работа Крымского регионального отделения КПРФ. Мы с вами добились значительного увеличения информационных охватов аудитории, успешно пополняем наши ряды новыми коммунистами, ведем активную и продуктивную работу со сторонниками КПРФ. Однако это не повод останавливаться. Рекомендую каждому партийному отделению, каждой первичке, усилить работу по освещению не только всеобщих мероприятий, но и ежедневной работы на местах, в своих регионах, населенных пунктах. Ведь чем больше людей сможет узнать о нашей с вами деятельности на местах, тем больше их поймет, что коммунисты — это не призрак прошлого, а современная партия умных, смелых и деятельных людей, которые, опираясь на опыт предыдущих поколений и разрабатывая программы и изменения в законодательство с учетом вызовов дня сегодняшнего, могут изменить ситуацию в стране к лучшему и сделать жизнь каждого ее гражданина достойной. И чем больше будет в наших рядах людей, тем быстрее мы сможем воплотить эти изменения в жизнь.

По поручению товарищей из крымской делегации поблагодарил Центральный комитет партии за организацию столь важного мероприятия и поделился опытом работы крымских товарищей. После обращения Геннадия Андреевича Зюганова к каждому коммунисту страны с призывом о «Ленинском приеме» значительно возросла работа каждого коммуниста, и благодаря этому прием в партию увеличился втрое. Плюс дает плоды работа с трудовыми коллективами, с которыми депутаты-коммунисты наладили тесный контакт, и оказывают посильную помощь. Итогом такой работы стало создание первичных отделений КПРФ на двух крымских предприятиях. Неотъемлемый вклад в пополнение партийных рядов дает работа коммунистов с населением через общественные и депутатские приемные. Глухота и безразличие чиновников по отношению к людям приводят их в КПРФ с последней надеждой быть услышанными и получить помощь в решении их проблем.

Отдельное направление работы — это оказание гуманитарной помощи. Коммунисты Крымского регионального отделения с 2014 года ведут эту важную и благородную работу, поддерживая мирных жителей Донбасса, а после начала СВО и военнослужащих. Хочу поблагодарить каждого коммуниста и всех неравнодушных крымчан, которые, несмотря на невысокий уровень жизни, находят средства для людей, попавших в тяжелые ситуации.

Работа по секциям

В продолжение семинара все члены крымской делегации вместе с другими участниками партийного мероприятия поработали в секциях: организационно-партийной работы и юридического обеспечения, контрольно-ревизионных комиссий, агитации и пропаганды, избирательных кампаний, депутатской вертикали, молодежной политики и бухгалтеров. На секциях были обсуждены вопросы соответствующих направлений партийной работы. Считаю, что это прекрасная возможность общения и обмена опытом со своими товарищами, а главное — это понимание, с какими проблемами сталкиваются коммунисты в соседних регионах, и как они выходят из спорных ситуаций.

Такой формат работы был очень интересным и полезным, так как кроме информации, изложенной спикерами секций, участники имели возможность общаться друг с другом, задавать вопросы, обмениваться опытом и знаниями в различных сферах профессиональной деятельности. Думаю, что мы продолжим активное и продуктивное общение с многими из тех, с кем мы встретились и познакомились на форуме.

Также в ходе семинара-совещания можно было ознакомиться с агитационными материалами, с размещенными на баннерах фото, демонстрирующими деятельность региональных отделений КПРФ. Перед помещением, в котором проводился форум, развернулись агитпалатки, где региональные отделения представили свои наработки в агитационно-пропагандистской деятельности и сувенирную продукцию. Крымчанам было что показать и чем поделиться. В свою очередь мы тоже позаимствовали множество образцов агитационной и печатной продукции, которую будем использовать в текущей работе и избирательных компаниях.

Культурным фронтом

Отдельно хочу отметить культурную часть работы партийного форума.

Все участники семинара посетили музейный комплекс «Самбекские высоты», расположенный неподалеку от Таганрога, в Неклиновском районе. Маршрут был выбран не случайно. В годы войны по территории Куйбышевского, Неклиновского и Матвеево-Курганского районов Ростовской области проходил Миус-фронт — глубокоэшелонированная полоса стратегической обороны фашистов, прорыв которой по своей значимости и масштабам потерь сопоставим с битвой на Курской дуге.

В августе 1943 года здесь шли ожесточенные бои. По официальным данным, в боях за Самбекские высоты полегло более 800 тысяч советских солдат и офицеров. Сухие цифры указывают на значимость этого рубежа для Советской Армии, цель которой была — не пустить фашистов на Кавказ! Прорыв Миус-фронта 30 августа 1943 года обеспечил освобождение всей Ростовской области.

В ходе экскурсии по военно-историческому музею, где разместилась экспозиция «Дон в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», мы многое узнали о боевых и трудовых подвигах жителей Ростовской области, о том противостоянии советских и фашистских войск, которое пролегло от Азовского моря по высотам между реками Миус и Самбек.

Память о подвигах героев Великой Отечественной войны нетленна, она живет в умах и сердцах поколений их внуков и правнуков. Осматривая величественный комплекс, участники семинара-совещания склонили головы перед памятником «Советскому солдату-победителю» и возложили цветочную композицию из алых гвоздик.

Приятно удивил подход к организации экспозиций, на которых показана роль всех участников Великой Отечественной войны. Этот контраст возникает на фоне инициатив крымских чинуш по переименованию всего советского. Музей изобилует советской символикой и нет попытки принизить роль Коммунистической партии в победе над фашизмом. Одна из экспозиций посвящена деятельности коммунистов и комсомольцев в организации подпольного движения.

Также мы посетили мультимедийную художественную выставку «Айвазовский. Гений и море», приняли участие в театрализованном представлении, посвященном Дню русского языка, у памятника М. А. Шолохову. Организаторами была проведена обширная экскурсия по памятным историко-революционным местам Ростова-на-Дону.

На семинаре представители крымской делегации не только получили новые знания и впечатления, но и поделились собственным опытом с товарищами, в том числе и с новых территорий, ведь Крым и Севастополь, по собственному опыту знают, как важна поддержка однопартийцев, их опыт и знания в создании отделений КПРФ и популяризации идей коммунизма. Крымские коммунисты прошли этот путь девять лет назад и готовы всецело помогать своим товарищам из новых регионов, подставив им товарищеское плечо. Наша сила в единстве! Только вместе победим!

Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко