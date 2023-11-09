Вышел в свет очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Поздравляем вас с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. 25 октября по старому стилю 1917 года состоялось одно из самых значимых исторических событий, ставшее результатом славного пути борьбы трудового народа за свои права, становления принципов справедливости и равенства, основ социализма на 1/6 суши нашей планеты.
Завоевания Великого Октября являются фундаментом всех сфер
жизни нашей страны: воспитанники советских школ и вузов двигали нашу страну к мощному
промышленному развитию, покорению космоса, развитию медицины и сельского
хозяйства. Сегодня важно не только помнить об этом, но и применять весь
позитивный опыт советского периода для улучшения не только экономики России, но
и улучшения качества жизни каждого его жителя. Компартия РФ скрупулезно и
системно объединяет лучшие наработки прошлого и современности, предлагая
нынешнему правительству воспользоваться уже готовыми практическими наработками.
И в этом вопросе очень важна поддержка народа, его понимание сути готовящихся
перемен. Об этом и о том, что социалистическая революция в России создала новый
тип государственности рассказывает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он напоминает,
что «вертикаль «Народ – Советы – Партия нового типа» оказалась эффективна
благодаря единству интересов и целей». В нынешней ситуации ужу давно пора
задуматься, каковы интересы и цели у правящей верхушки, и насколько они
совпадают с интересами простого народа.
То, что власть плевать хотела на трудовой народ, не требует
особых подтверждений: на каждом депутатском приеме, люди приходят с жалобами и
просьбами о помощи – чиновничий беспредел зашкаливает. О борьбе партии за права
простого народа вы можете прочитать в наших материалах.
В нашей традиционной рубрике хороших новостей, произошедших
за последние две недели в России, много интересных и радостных событий. Нам
действительно есть чем гордиться. Правда, крымские достижения, в основном идут
со знаком «минус», что в очередной раз доказывает вседозволенность местных
чиновников, продолжающих бесстыдно воровать и приворовывать.
Вот тут и возникает вопрос, а как и почему получились такие
беспринципные люди, для которых только свой карман и личный интерес стоит выше
всего? Думаем, что данная тема требует более детального рассмотрения. Однако, счетам,
что во много основы поведения в жизни, моральные и нравственные приоритеты
закладываются еще со школьной скамьи. Наш постоянный автор учитель-краевед
Николай Готовчиков, в своей статье рассуждает о воспитании интернационализма,
не на словах, а на деле.
Помимо затронутых нами вопросов, на страницах этого номера
мы расскажем о работе и жизни молодежи, первом шахматном турнире и других событиях,
касающихся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом,
читайте – будет интересно.
Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы
надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»