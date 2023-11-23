"Учиться, учиться и ещё раз учиться!" – Партийный лекторий в действии

22 ноября состоялся первый общепартийный лекторий в формате ВКС.В связи с началом реализации программы «В.И. Ленин - жив!» (к 100- летию памяти), первый общепартийный лекторий состоялся на тему: «В.И. Ленин и И.В. Сталин в современной идейной борьбе».
Партийный аппарат Крымского рескома КПРФ, коммунисты и сторонники партии приняли участие в партийной учебе.
Занятие стартовало с выступления Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. С докладами и сообщениями по теме учебы также выступили : Д.Г. Новиков, заместитель Председателя ЦК КПРФ, Е.Ю. Спицин, историк и публицист, В.Э. Багдасарян, профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ,
С.Э. Аниховский, секретарь ЦК
КПРФ, руководитель Центра политической учёбы ЦК КПРФ.
«Данный формат партийной учебы действительно интересный и современный. Крымские коммунисты с удовольствием приняли участие в данном мероприятии и готовы перенять опыт массового, дистанционного обучения, в своей идеологической работе» - комментирует Сергей Богатыренко.
Как завещал Великий Ленин: «Учиться, учиться и ещё раз учиться!»