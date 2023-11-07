С Праздником Октября!

Уважаемые друзья, товарищи!
Сердечно поздравляю Вас, со 106-ой годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции – одним из величайших событий в жизни нашей Родины - СССР! МССО поддерживает коммунистов и все левопатриотические силы в жесткой борьбе с либеральной глобалистской хунтой и стремится быть надёжной опорой Народному фронту в борьбе за социальную справедливость, за прекращение братоубийственных войн, за скорейшее объединение всех бывших союзных республик в обновлённый единый могучий Союз Советских Социалистических республик.
От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья,
земного счастья и благополучия, тепла и уюта! Оптимизма и удачи в достижении
поставленной цели! Пусть луч Авроры светит нам и зовёт вперёд!
Когда Мы едины, Мы непобедимы! Вместе мы всю нечисть
одолеем!
С искренним уважением, Председатель ЦИК МССО
Генерал-лейтенант авиации
Г.М. Бенов