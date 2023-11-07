Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова с Днем Великой Октябрьской социалистической революции.
Дорогие соотечественники! Мои товарищи и друзья!
От души поздравляю вас с праздником Великой Октябрьской социалистической революции!
7 ноября 1917 года залп «Авроры» возвестил начало Новой Эпохи. Эпохи, о которой мечтали поколения трудящихся России, во имя чего они упорно боролись на протяжении долгих лет. Первая в мире социалистическая революция стала узловой точкой истории. Она изменила вектор развития человечества. Положила начало созданию более прогрессивного общественного строя.
Следуя пути, открытому Великим Октябрем, наши соотечественники достигли выдающихся успехов. В истории навсегда запечатлены план ГОЭЛРО и стройки довоенных пятилеток. Грандиозная ленинско-сталинская модернизация и Знамя Победы над Рейхстагом. Первая в мире атомная электростанция и первый космический спутник. Исторический полёт Юрия Гагарина и создание лучших в мире систем здравоохранения и образования. Советская страна убедительно продемонстрировала: когда ценности народовластия и социализма, дружбы народов и гуманизма лежат в основе развития, его результаты способны восхитить всю планету.
Великий Октябрь не остался в прошлом. Его идеалы живут в тех, кто строит новое, справедливое общество в Китае и Вьетнаме, на Кубе и в Венесуэле. Социалистические идеи солидарности и братство близки и тем, кто сегодня, не щадя себя, борется за свободу трудового народа с натовским фашизмом на Украине. Победоносная история партии Ленина заряжает оптимизмом, дарит надежду на то, что силы добра и прогресса одержат верх.
Я убежден, Россия вновь выйдет на созидательный путь – путь социализма XXI века! Будем же настойчиво приближать утро нового мира!
С Праздником вас!
С Днем Великого Октября!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.