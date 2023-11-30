Борец за российский Крым реабилитирован

Об этом рассказал депутат ГД РФ от фракции КПРФ Юрий Синельщиков
— Фракция КПРФ вела активную борьбу за реабилитацию преподавателя математики Таврического национального университета Валерия Подъячего, подвергшегося репрессиям со стороны украинских властей за призывы к воссоединению с Россией. По мнению представителей украинской прокуратуры, вина общественного активиста состояла в том, что он обнародовал свое обращение к средствам массовой информации и общественности Крыма, заявив в нем, что согласно Всекрымскому референдуму 1991 года, Крымская АССР являлась субъектом Союзного государства, правопреемником которого стала Российская Федерация.
Лидера общественно-политического движения
«Севастополь-Крым-Россия» Валерия Подъячего осудили по статье 110 УК Украины –
посягательство на территориальную целостность. Пройдя все судебные инстанции на
Украине, активист дошел до Европейского суда по правам человека, но там жалобу
отказались рассматривать.
Казалось бы, после референдума 2014 года все должно было
встать на свои места. Но несмотря на отмену судебных постановлений, которыми
Подъячий признан виновным, активист долгое время оставался
уголовником-сепаратистом. Российские суды постановили: «Производство в отношении
Подъячего В.В. по статье 110 УК Украины прекратить в связи с отсутствием в его
действиях состава преступления. В ходатайстве о признании права на реабилитацию
отказать». Валерий вынужден был уйти из университета, где много лет преподавал.
Пытался устроиться в школу – не взяли. Не брали и дворником, везде нужна была
справка о несудимости. Отказ в реабилитации повлек для него и отказ в
регистрации в качестве кандидата в депутаты на выборах в муниципальный орган
власти под предлогом того, что он ранее был судим.
Однако справедливость в отношении гражданина
восторжествовала. В июне 2023 года Верховным Судом Российской Федерации жалобы
Подъячего признаны обоснованными и переданы на новое рассмотрение в суд
кассационной инстанции. В октябре 2023 года судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда Республики Крым определила: «В соответствии с пунктом
четыре части второй статьи 133 УПК РФ признать за Подъячим Валерием
Викторовичем право на реабилитацию».
Это решение Подъячий ждал долгих девять (!) лет.
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции Г.А.Зюганов, член фракции, Первый
заместитель Председателя Комитета по государственному строительству и
законодательству Ю.П.Синельщиков на протяжении этого времени направляли
депутатские запросы в прокуратуру Республики Крым, Генеральную прокуратуру,
Администрацию Президента, а также в адрес Президента РФ В.В.Путина.
Фракция на пленарных заседаниях неоднократно ставила вопрос
о наличии в системе российского законодательства явной несправедливости,
связанной с ограничением прав на реабилитацию для российских граждан - жителей
новых регионов, пострадавших в результате репрессий украинских властей.
В двух недавно принятых законах, которые касаются
судопроизводства в новых регионах (речь идет о Федеральном законе от 31 июля
2023 года № 395-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской
Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской области и Херсонской области» и Федеральном законе от 05 мая 2014
года № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя») есть специальная статья, где
сказано, что при оправдании таких лиц, когда люди не причинили вреда России или
даже действовали в ее интересах, как было с Подъячим, люди оправдываются, но не
подлежат реабилитации. Тем самым граждане, лишаются возможности получить
денежные компенсации за понесенный материальный ущерб, восстановить свои права
вследствие нанесенного морального ущерба, а также нарушенные трудовые, пенсионные,
жилищные и иные права.
Фракция КПРФ дважды вносила поправку к проектам этих федеральных
законов. Однако она не была принята.