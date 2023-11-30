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четверг, 30 ноября 2023 г.

2024 год в России объявлен Годом семьи

 Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отражены основные цели проведения Года семьи, направленные на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Предполагается также усилить меры по социальной защите молодых семей и семей с детьми.

Председателем оргкомитета по проведению Года семьи назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, что ранее Год семьи в России проводился в 2008 году.