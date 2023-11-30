2024 год в России объявлен Годом семьи

Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отражены основные цели проведения Года семьи,
направленные на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи и
сохранения традиционных семейных ценностей. Предполагается также усилить меры
по социальной защите молодых семей и семей с детьми.
Председателем оргкомитета по проведению Года семьи назначена
вице-премьер Татьяна Голикова.
Напомним, что ранее Год семьи в России проводился в 2008
году.