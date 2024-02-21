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среда, 21 февраля 2024 г.

Утвержден Порядок организации сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов

 Приказом Минтруда России от 09.08.2023 № 652н установлены правила организации сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов I и II групп трудоспособного возраста, в том числе на специальных рабочих местах, осуществляемой с помощью других лиц.

 Организация сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов может включать предоставление следующих мероприятий и услуг:

 - содействие в выборе сферы деятельности (профессии) и трудоустройстве, создании условий для осуществления инвалидом трудовой деятельности, в том числе на специальных рабочих местах;

- предоставление наставника для оказания индивидуальной помощи в процессе освоения и выполнения трудовых функций, включая взаимодействие с работодателем и трудовым коллективом;

- создание (адаптация) рабочего места для трудоустройства с учетом индивидуальных возможностей инвалида и рекомендаций в ИПРА инвалида;

- обеспечение доступности производственных и непроизводственных помещений с учетом нарушенных функций и ограничений его жизнедеятельности.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                             