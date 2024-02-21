Утвержден Порядок организации сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов

Приказом Минтруда России от 09.08.2023 № 652н установлены правила организации сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов I и II групп трудоспособного возраста, в том числе на специальных рабочих местах, осуществляемой с помощью других лиц.
Организация сопровождаемой трудовой деятельности
инвалидов может включать предоставление следующих мероприятий и услуг:
- содействие в выборе сферы деятельности
(профессии) и трудоустройстве, создании условий для осуществления инвалидом
трудовой деятельности, в том числе на специальных рабочих местах;
- предоставление наставника для оказания
индивидуальной помощи в процессе освоения и выполнения трудовых функций,
включая взаимодействие с работодателем и трудовым коллективом;
- создание (адаптация) рабочего места для трудоустройства
с учетом индивидуальных возможностей инвалида и рекомендаций в ИПРА инвалида;
- обеспечение доступности производственных и
непроизводственных помещений с учетом нарушенных функций и ограничений его
жизнедеятельности.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя