Депутат-коммунист выступил с инициативой поднимать Знамя Победы на спортивных мероприятиях

Предполагается внести изменения в статью 3 Закона Республики Крым "Об использовании копии Знамени Победы в Республике Крым".
"Мною, как членом фракции КПРФ в Государственном Совете Республики Крым написан проект закона, целью которого является развитие патриотических взглядов среди молодежи и спортсменов. В условиях серьёзного обострения международной обстановки, когда коллективный Запад развязал гибридную войну против России, повсеместно и особенно активно пытается принизить подвиг Советского народа в Великой Отечественной войне, необходимо привлекать внимание общества и особенно молодёжи к изучению истории, бороться против фальсификации исторической правды", – рассказал Илья Донченко.
Отметим, что проектом предусмотрено введение новой нормы согласно, которой при проведении спортивных мероприятий с апреля по июнь копия Знамени Победы вывешивается на зданиях (либо поднимается на мачтах, флагштоках) спортивных объектов государственных учреждений, организаций Республики Крым в сфере физической культуры и спорта.
"Очевидно, что наибольшую важность в себе несет патриотическое воспитание молодежи. В апреле 2024 года исполняется 80-я годовщина освобождения Крыма от фашистских захватчиков. Принятие законопроекта позволит укрепить связь в умах молодых граждан между подвигами советского народа в Великой Отечественной войне и необходимостью морального, нравственного и физического воспитания. Использования копии Знамени Победы во время спортивных мероприятий будет способствовать реализации единой государственной политики в сфере патриотичного воспитания граждан Российской Федерации, в частности реализации целей Закона Республики Крым «О патриотическом воспитании граждан в Республике Крым», – подчеркнул депутат-коммунист.
С полным текстом законопроекта можно ознакомится по ссылке http://crimea.gov.ru/law-draft-card/7878