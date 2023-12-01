Можно ли привлекать школьников к труду

Положениями ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Закон об образовании) регламентированы обязанности и ответственность обучающихся.
Федеральным законом от 04.08.2023 № 479-ФЗ обязанности
обучающихся дополнены новыми нормами.
Теперь обучающиеся обязаны поддерживать чистоту и
порядок в образовательной организации, а также с учетом возрастных и
психофизических особенностей участвовать в общественно полезном труде,
предусмотренном образовательной программой.
Поправками также скорректированы положения ч. 4 ст. 34
Закона об образовании, в которой ранее содержался запрет на привлечение
обучающихся без их согласия и согласия законных представителей к труду, не
предусмотренному образовательной программой.
После принятия закона с 04.08.2023 привлечение
обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой,
осуществляется в соответствии с требованиями трудового законодательства.
Таким образом, привлечение школьников к общественно
полезному труду возможно, но в рамках требований, установленных Законом об
образовании и трудовым законодательством.