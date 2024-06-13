СЕРГЕЙ БОГАТЫРЕНКО: «МЫ СДЕЛАЕМ КРЫМ ЛУЧШЕ»

На полуострове наступило самое горячее время, и не только потому что температура бьет все рекорды, а еще и из-за того, что политические партии активно готовятся к борьбе на выборах, которые пройдут в сентябре. Об этом и планах на ближайшие месяцы мы поговорили с первым секретарем КРО КПРФ Сергеем Богатыренко.
— Сергей Васильевич,
расскажите, с какой командой вы идете на выборы?
— 8 сентября пройдут полномасштабные выборы, на которых
будут переизбраны депутаты всех уровней. Крымские коммунисты будут полноценно
участвовать в этом политическом событии, и наши руководители на местах
подготовили кандидатов в депутаты, которые будут представлять КПРФ на этих
выборах и в последствии сформируют депутатские фракции в местных советах. Мы
подготовили кандидатов в депутаты, которые будут максимально эффективно отстаивать
интересы крымчан и реализовать программу КПРФ, с которой мы пойдем на эти
выборы.
Крым прошел все этапы интеграции в составе России,
реализовал важнейшие национальные проекты, и вот наступает период, когда
необходимо прилагать все силы, чтобы наша Республика перешла от дотационной, к
экономически независимой стратегии, способной самостоятельно зарабатывать
средства для собственного развития. Для этого в состав кандидатов включаются
люди с разными профессиональными навыками и образованием. Это рабочие, предприниматели,
учителя, работники сельского хозяйства, ученые, финансисты, медики и другие
специалисты.
— Что вас всех
объединяет?
Прежде всего нас объединяют наши взгляды и убеждения. Мы все
являемся коммунистами. У нас общие цели и желание, а главное, понимание, как
эти цели реализовать, как обеспечить развитие Крыма и какие действия необходимо
предпринять в первую очередь. Мы объединены вокруг нашей Программы, которую мы
уже озвучивали, и с которой мы идем на предстоящие выборы. Наши кандидаты не
только хотят, но и знают, как реализовать наши идеи.
— Какие пункты
Программы КПРФ, на ваш взгляд, возможно не только применить, но и воплотить в
жизнь в Крыму в ближайшие пять лет? Ведь именно на этот срок избираются
депутаты.
— Программа КПРФ основана на положительном историческом
опыте развития Крыма в советский период. Периоде, когда в центре внимания находился
простой человек, уровень жизни которого позволял ему полноценно развиваться, трудиться,
создавать семьи, думать о будущем, строить планы и обеспечивать себе и своей семье
достойную жизнь. Невольно задаешься вопросом, почему сегодня при активно
развивающихся новейших технологиях во всех отраслях и направлениях наша
республика не достигает показателей того времени, когда Крым был не только
самодостаточным регионом и обеспечивал полностью свои потребности, но и
обеспечивал своей продукцией соседние регионы. Сегодня ситуация выглядит
абсолютно иначе.
Основная причина, в том, что были правильно расставлены приоритетные
направления развития экономики. Программа КПРФ предполагает комплексный подход,
работая с применением которого, мы обеспечим развитие сразу по нескольким направлениям.
Крым всегда был всесоюзной здравницей и сегодня это должно быть одним из
приоритетных направлений развития региона. Сама природа создала уникальный
уголок природы, способный благотворно влиять на здоровье человека. Именно
поэтому одним из первых декретов В. И. Ленина был «Об использовании Крыма для лечения
трудящихся», подписанный им в 1920 году.
Развивая курорты, мы автоматически придаем импульс развития
здравоохранению и туристическому направлению. Заботясь о здоровье людей, мы обязаны
обеспечить их высококачественными и доступными продуктами питания, благодаря развитию
и поддержке сельского хозяйства, обеспечив сохранность и переработку сельхозпродукции.
Сельское хозяйство требует увеличения промышленного потенциала, развития ремонтной
базы. Развитие всех этих направлений повлечет за собой создание новых рабочих мест.
И не сезонных, а постоянных. Но и, конечно, давайте не забывать о науке.
Развитие всех вышеперечисленных направлений невозможно без развития науки,
которая возьмет на себя и обучение, и подготовку кадров.
Все эти направления возможно и необходимо развивать параллельно.
И это сразу даст положительный ощутимый эффект для каждого крымчанина. А
главное, это не потребует десятилетий — рамок пятилетки как раз достаточно.
— Почему именно эти
пункты Программы вы и ваша команда планируете внедрять на полуострове?
— Я уже говорил ранее, так сложилось исторически, что Крым
показывал наивысшие показатели развития экономики, опираясь на четыре основные
направления: промышленность, сельское хозяйство, курорты и науку.
Основным лозунгом работы коммунистов является «КПРФ — работать
для людей!», поэтому и при разработке нашей Программы, прежде всего учитываются
интересы простых крымчан, по благосостоянию которых и оценивается общий уровень
развития Республики Крым. Наша общая задача, чтобы результаты работы
почувствовал каждый крымчанин. Особенно это касается самых уязвимых и чувствительных
групп населения: пенсионеров, инвалидов и ветеранов, многодетных и молодых
семей, рабочих и студентов.
Программа КПРФ разрабатывалась при участии научно-экспертного
совета, в который вошли члены Крымской академии наук, общероссийской общественной
организации «Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО), Ассоциации поддержки
производителей сельхозмашиностроения, руководители предприятий, ученые, общественные
деятели, которые вложили в нее весь свой опыт и знания и учли интересы всех групп
населения.
— Крым является
дотационным регионом. Основная сумма средств поступает из федерального бюджета.
За счет чего планируется воплощение программных пунктов КПРФ в жизнь?
— Мы, коммунисты постоянно об этом говорим и предостерегаем,
что в любой момент щедрое федеральное финансирование может заметно сократиться.
И мы должны быть готовы к этому. Крымчане ни в коей мере не должны
почувствовать на себе, если это произойдет, а для этого крымская экономика
должна быть максимально стабильна и самодостаточна.
Программа, которую мы предлагаем, ни коей мере не идет
вразрез и не противоречит действующим программам развития, которые действуют сейчас.
Наоборот, она во многом дополнит и расширит их эффективность. Мы говорим прежде
всего о правильном перераспределении выделяемых средств. А главное, направлении
финансов в те сегменты экономики, которые смогут наиболее быстро дать прибыль и
начать пополнять бюджет. Сегодня огромные средства вкладываются в инфраструктурные
и социальные объекты, которые очень важны, но требуют постоянного и ощутимого
содержания. Мы предлагаем больше средств вкладывать в развитие сельского
хозяйства, промышленных предприятий, курортно-рекреационного комплекса и,
конечно же, в науку. В данный момент эти направления финансируются
недостаточно, я бы даже сказал по остаточному принципу. Хотя именно эти
направления экономики способны создать достаточное количество рабочих мест, пополнить
бюджет и взять на себя социальную нагрузку по реализации социальных проектов.
Коммунисты предлагают сделать программы развития более структурированными и
действенными, приближенными к реальности, а значит выполнимыми в самое ближайшее
время. Поэтому местный бюджет сможет наполняться и расти, а значит будет
снижена финансовая нагрузка на федеральный бюджет, и эти средства можно будет
направить на развитие других территорий, требующих не меньших вложений.
— Сейчас за КПРФ пять
мандатов в Государственном Совете Республики и по одному-два в местных советах.
Каковы ваши прогнозы по поводу того, как изменится количество
депутатов-коммунистов после выборов? Тем более на политической арене появились «новые»
игроки.
— Прогнозировать конкретные цифры в настоящее время сложно,
тем не менее поддержка КПРФ постоянно растет. И это факт. Сегодня общество в
целом готово к левому повороту. Это доказывают соцопросы, в которых неустанно
растет количество человек, открыто поддерживающих социалистический курс
развития нашей страны. Особенно эта тенденция увеличилась с началом санкционной
политики западных стран, которая открыла многим глаза, что, оказывается,
тридцать лет рыночный экономики не развивали нашу страну, а делали ее все более
зависимой от иностранного производителя. Когда уже высшие представители федеральной
власти с экранов телевизора заявляют, что «мы даже гвозди сами не производим, в
стране которая выпускает столько метала». Ответ находится на поверхности. Все крупные
предприятия принадлежат частным лицам, которым гораздо выгодней отправлять сырье
за границу, нежели развивать производство у себя. Выход озвучивался не раз.
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов в каждом своем выступлении говорит о
необходимости национализации стратегических отраслей промышленности. Наконец-то
люди начинают просыпаться и понимать, что без левого поворота, без опоры на социалистический
путь развития, вывести страну из кризиса и придать ей вектор развития не
получится. Люди понимают, что воплощение в жизнь Программы КПРФ способно
реально решить накопившиеся проблемы в ближайшее время, а не латать дыры,
перетягивая средства из одной статьи бюджета в другую.
Коммунисты обладают и программой социалистического развития
и многолетним опытом, а главное желанием воплотить свои программные тезисы и
наработки в жизнь. Все больше людей поддерживают КПРФ и это обязательно отразится
на результатах выборов. Главное, чтобы крымчане не отсиделись дома, а пришли на
выборы и поддержали курс развития нашего полуострова и страны в целом.
Что касается вопроса «новых» игроков. Кроме слова «новые» в
них нет ничего нового. Это отчетливо показали прошедшие в марте выборы Президента
РФ, где эти самые, как вы сказали «новые», вобрали в себя всю либеральную тусовку
и осколки навальнятины, которые не знали, куда деть остатки своей энергии.
Крым — регион особый, с особым чувством патриотизма. Мы не
раз слышали заявления различного рода либералов, сказанные в угоду интересам западных
стран о судьбе Крыма. Поэтому крымчане не позволят никаким «ждунам» и их сторонникам
заниматься политикой и быть причастными к судьбе местных жителей.
— Расскажите, какую
позицию занимает КПРФ в вопросе частной собственности? Многие считают, что,
если коммунисты придут к власти, то начнут национализировать или попросту
отбирать собственность у народа. Что по этому поводу есть в Программе КПРФ и
как планируется добиться экономического роста?
— Вопрос частной собственности и национализации неоднократно
обсуждался и разъяснялся. В преддверии выборов вопросом национализации часто
манипулируют и используют его, как некую страшилку, мол у предпринимателей
что-то заберут. Это абсолютно не так!
Вопрос национализации касается только стратегических промышленных
предприятий и ископаемых ресурсов. На сегодняшний день уже национализирован ряд
промышленных предприятий, выполняющих военно-промышленные заказы. И это не
вызывает никакой негативной реакции. Наоборот, люди всецело поддерживают, что
стратегические предприятия, от которых зависит безопасность страны, должны быть
в собственности государства. Частный бизнес, мелкий, средний, самозанятых это
абсолютно никак не коснется. Более того, КПРФ всегда поддерживала малый и
средний бизнес, кооперацию и любую частную инициативу, направленную на развитие
экономики и улучшение уровня жизни населения.
Беседовала Лилия
Косса