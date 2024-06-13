Мы идем дорогами добра!

В рамках проведения Всероссийского детского творческого конкурса «Земля талантов» регулярно проводится акция под названием «Дорогою добра».Ее основная задача заключается в том, чтобы оказать помощь и поддержку многодетным семьям, семьям с низким уровнем дохода, а также семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями. Эта акция призвана подчеркнуть важность взаимопомощи, добра и поддержки в нашем обществе.
«Акция «Дорогою добра» призвана напомнить каждому из нас о важности поддержки и внимания к тем, кто нуждается в нашей помощи. Она показывает, что каждый человек, независимо от возраста, может внести свой вклад в создание доброго и поддерживающего общества, — отметил куратор акции в Республике Крым, депутат Госсовета РК от КПРФ Илья Донченко. — Акцию мы проводим уже третий год подряд в разных регионах Крыма. В 2024 году акция прошла в Раздольненском, Черноморском и городе Армянске.
В ближайшие дни состоится в Белогорском районе. В рамках акции тридцать семей получат поддержку».
В Международный день защиты детей акция «Дорогою добра» состоялась в Раздольненском районе и городе Армянск. Приятно, что в Армянске в рамках празднования главного «детского дня» местные депутаты организовали праздничные мероприятия с бесплатной сладкой ватой и катанием на лошади для детей города.
«Сегодня все чаще говорят о важности поддержки и помощи семьям в России.
И одним из сторонников этой идеи является АНО «Лидер Про», — рассказала руководитель организации Надежда Воронцова. — Семья — это основа общества, единица, из которой формируется наше будущее.
Поддержка семей способствует укреплению общественных связей, формированию здоровых ценностей у детей и созданию благоприятной среды для развития личности каждого члена семьи».
«Наш конкурс выявляет и поддерживает не только одаренных детей, но детей из многодетных и малообеспеченных семей. Именно дети из таких семей Белогорья получили сегодня подарки от «Земли талантов», — отметил региональный куратор конкурса Александр Чернышев, который вместе с организатором конкурса в Белогорском районе Сергеем Хуторным и общественным активистом Татьяной Тихой вручили подарки детям.