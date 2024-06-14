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пятница, 14 июня 2024 г.

Прокуратура района защитила социальные права несовершеннолетних

 Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя проведена проверка по обращению гражданки А. по вопросу отказа в выдаче удостоверений «Родителей многодетной семьи», «Ребенка из многодетной семьи» в связи с воспитанием трех малолетних детей.

 В ходе проведенной проверки установлено, что в ГБУ РК «Симферопольский городской центр социальных служб для семей, детей и молодежи» поступило заявление матери на предоставление государственной услуги «Выдача удостоверения родителей многодетной семьи».

Согласно информации Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 14.09.2023 № 01-24/1784 в выдаче удостоверения многодетной семьи Андреевой О.В. отказано в соответствии с п. 46 Административного регламента, виду отсутствия у последней документов, подтверждающих факт постоянного проживания семьи на территории Республики Крым.

Доводы Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым о наличии обязанности у семьи заявительницы зарегистрироваться по месту жительства, фактически лишают малолетних установленных для многодетной семьи льгот.

Однако факт постоянного проживания на территории Республики Крым семьи заявительницы подтверждается договором аренды жилого помещения в г. Симферополе, заключенного на срок до 01.07.2024

Кроме того, малолетние посещают дошкольные и общеобразовательные учреждения, расположенные на территории г. Симферополя на протяжение 4 лет.

С целью зашиты социальных прав граждан прокуратурой района подготовлено и направлено в суд исковое заявление об установлении факта постоянного проживания, признании права на получение мер социальной поддержки и обязании выдать удостоверение.

 Решением Центрального районного суда г. Симферополя от 08.05.2024 требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

 

Помощник прокурора района  О. А. Кушнерова

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 