Прокуратура района защитила социальные права несовершеннолетних

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя проведена проверка по обращению гражданки А. по вопросу отказа в выдаче удостоверений «Родителей многодетной семьи», «Ребенка из многодетной семьи» в связи с воспитанием трех малолетних детей.
В ходе проведенной проверки установлено, что в
ГБУ РК «Симферопольский городской центр социальных служб для семей, детей и
молодежи» поступило заявление матери на предоставление государственной услуги
«Выдача удостоверения родителей многодетной семьи».
Согласно информации
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 14.09.2023 № 01-24/1784
в выдаче удостоверения многодетной семьи Андреевой О.В. отказано в соответствии
с п. 46 Административного регламента, виду отсутствия у последней документов,
подтверждающих факт постоянного проживания семьи на территории Республики Крым.
Доводы Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым о наличии обязанности у семьи заявительницы
зарегистрироваться по месту жительства, фактически лишают малолетних
установленных для многодетной семьи льгот.
Однако факт
постоянного проживания на территории Республики Крым семьи заявительницы
подтверждается договором аренды жилого помещения в г. Симферополе, заключенного
на срок до 01.07.2024
Кроме того, малолетние посещают дошкольные и
общеобразовательные учреждения, расположенные на территории г. Симферополя на протяжение
4 лет.
С целью
зашиты социальных прав граждан прокуратурой района подготовлено и направлено в
суд исковое заявление об установлении факта постоянного проживания, признании
права на получение мер социальной поддержки и обязании выдать удостоверение.
Решением Центрального районного суда г.
Симферополя от 08.05.2024 требования прокуратуры района удовлетворены в полном
объеме.
В настоящее время решение суда не
вступило в законную силу.
Помощник прокурора
района О. А. Кушнерова