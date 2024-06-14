ЖКХ, КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: КОММУНИСТЫ НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

О работе фракции КПРФ в Симферопольском городском совете, а также о рабочих планах по развитию региона и улучшению качества жизни крымчан нам рассказал депутат горсовета, первый секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ Василий Саенко.
Фракция коммунистов в
горсовете
За прошедший период результатом работы фракции коммунистов
Симферопольского городского совета является, в том числе рассмотрение и
принятие следующих решений Симферопольского городского совета II созыва:
— О бюджете муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
— Об утверждении Правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд.
— Об утверждении Положения о муниципальном контроле на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве.
— Об утверждении Положения о муниципальном жилищном
контроле.
— Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере
благоустройства.
— Об утверждении Порядка перемещения отходов строительства,
сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов.
— Об исполнении бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым за 2022 год.
Работа с гражданами
Кроме работы на сессиях и в комитетах каждый из нас ведет
прием граждан.
Мною было направлено более ста депутатских запросов и
обращений. По некоторым результаты положительные, а по некоторым простые
отписки.
Среди положительных отмечу следующие:
• Восстановлена справедливость по отношению к ветерану
Великой Отечественной войны. МУП «Киевский Жилсервис» отказывался выполнять
свои обязанности по замене полотенцесушителя, а также вымогал деньги на его
приобретение с ветерана. По итогу работы КПРФ представители МУП не только
произвели замену полотенцесушителя, но и произвели перерасчет за не оказанные
услуги.
• Оказание помощи жильцам многоквартирного дома, расположенного
по адресу г. Симферополь, ул. Бела Куна, 31, в части перерасчета за оплату
тепла на общую сумму 200 000 рублей. Также произведен ремонт отопительной системы
в доме, который двадцать лет не производился.
• Оказание помощи жильцам вопросах электроснабжения,
водопотребления, здравоохранения и другое.
Остался еще ряд вопросов, которые необходимо закрыть и
решить:
• Воспитание бережного отношения подрастающего поколения к
истории своего края посредством увековечивания памяти подвига участников
подполья Крыма в годы оккупации 1941–1944 годов, за счет дополнения существующего
памятника с расширением информативности и наглядности, с сохранением основного
замысла авторов существующей композиции памятника в честь павших в годы Великой
Отечественной войны партизан и подпольщиков.
• Увековечивание непреходящей памяти, мужества и чести,
передаваемой из поколения в поколение об Иване Дмитриевиче Папанине, выдающемся
Герое Советского Союза, почетном гражданине пяти советских городов. Папанин дважды
удостоен звания Героя Советского Союза за свои выдающиеся достижения в области арктических
исследований и военного дела. Его героизм и самоотверженность в суровых
условиях Арктики, а также вклад в оборону Родины, вызывают глубокое уважение и
восхищение. Потомственный моряк родился в г. Севастополе.
• Как руководитель крупного предприятия, которое выпускало
технику для нужд сельского хозяйства и не только, я не могу примириться с
болезненными процессами, которые сейчас происходят. Ничего не делается по
привлечению инвестиций, не строятся новые предприятия, а разрушаются
построенные во времена СССР, недофинансируются объекты культуры, система
образования и здравоохранения. Жители городов и поселков не имеют возможности
заниматься спортом, творчеством, получать полноценное оздоровление. Не вводится
в эксплуатацию ни одного квадратного метра социального жилья для молодых
специалистов, многодетных, малоимущих семей, матерей-одиночек, детей-сирот,
инвалидов и др. категорий.
• Необходимо повысить роль местного самоуправления. На
сегодняшний день оно является не только неэффективным, но и неавторитетным
органом власти среди населения.
О развитии Крыма
Также считаю, что главной задачей преодоления системного
кризиса, является восстановление и устойчивое развитие промышленности. Для ее
решения необходима разработка программы, комплекса мероприятий, направленных на
интенсивное устойчивое развитие экономики за счет возвращения, сохранения и
развития, базовых для региона производств. Срочно необходимо провести глубокий
анализ советского периода нашей истории, а именно опыта строительства отечественной
индустрии в годы первых пятилеток. Да, именно первых пятилеток, в течение
которых советское руководство сумело мобилизовать весь советский народ на
построение индустриальной базы социализма. Да, это нужно сегодня! Сегодня враги
народа ведут губительную для промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры
жизнеобеспечения политику застройки производственных территорий, сельхозугодий,
лесов, аэродромов офисами, объектами торговли и развлечений, элитным жильем.
Над построенной в советский период современной индустриализацией
нависла угроза быть окончательно уничтоженной. Сегодня как никогда необходимо немедленно
приступить к реализации возрождения, восстановления и развития
научно-промышленного комплекса Крыма и Симферополя.
Замечу, что основой развития и процветания Крыма являются
три основных направления:
• промышленное производство;
• сельское хозяйство;
• курортно-рекреационный комплекс.
Сегодня эти направления нуждаются в особой поддержке,
получив которую, дадут старт полноценному развитию Республики Крым!
В результате Крым и крымчане получат работу, зарплату и
социальную поддержку; доступные и качественные продукты питания как залог
здоровья крымчан и их детей; отдых и оздоровление; повышение уровня культуры и
многое другое. Это новые предприятия, дополнительные рабочие места, увеличение
производимой продукции и услуг, повышенные поступления в бюджет, независимость
экономики и увеличение демографических показателей.