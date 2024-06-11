Жители многоэтажки в Ялте недовольны качеством детской площадки и придомовой территории

5 июня, депутат Ялтинского городского совета Иван Павличенко и секретарь горкома КПРФ Денис Зайцев приняли участие в собрании жителей МКД по улице Горького, 23.
Жители дома высказались о самых наболевших вопросах, а именно: озвучили претензии к качеству детской площадке, отсутствию песочницы, отсутствию ограждения, некачественному монтажу горки, а также благоустройству придомовой территории.
По всем обращениям граждан, будут сделаны депутатские запросы и установлен контроль их исполнения фракций КПРФ в Ялтинском городском совете.
Пресс - служба ЯГО КПРФ