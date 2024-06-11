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вторник, 11 июня 2024 г.

Прокуратура района защитила право гражданина о назначении страховой пенсии по старости

Прокуратурой района проведена проверка по обращению жительницы г. Симферополя М. по вопросу нарушения требований законодательства о пенсионном обеспечении.

В ходе проведенной проверки установлено, что пенсионерка М. обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (далее Отделение) с заявлением о назначении страховой пенсии по старости.

По результатам рассмотрения предоставленных пенсионером документов Отделением учтен период с мая 1989 по март 1992 (период действия валюты СССР). Вместе с тем, сведения о заработной плате за период с апреля 1992 по декабрь 1996 Отделением не учтены при расчете размера пенсии, так как в архивной справе, предоставленной заявительницей не указаны денежные единицы, в которой начисляется заработная плата.

Не согласившись с таким отказом в назначении страховой пенсии по старости, с целью защиты социальных прав М. прокуратурой района подготовлено и направлено исковое заявление о понуждении Отделение включить в страховой стаж неучтенных периодов трудовой деятельности и назначении страховой пенсии по старости.

 Решением Центрального районного суда г. Симферополя от 12.09.2023 исковые требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме.

 Не согласившись с принятым решением Отделением внесена апелляционная жалоба.

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Крым от 05.03.2024 решение оставлено без изменения.

 

Помощник прокурора района О. А. Кушнерова

 

 