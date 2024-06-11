Прокуратура района защитила право гражданина о назначении страховой пенсии по старости

Прокуратурой района проведена проверка по обращению жительницы г. Симферополя М. по вопросу нарушения требований законодательства о пенсионном обеспечении.
В ходе проведенной проверки установлено,
что пенсионерка М. обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального
страхования Российской Федерации по Республике Крым (далее Отделение) с
заявлением о назначении страховой пенсии по старости.
По результатам рассмотрения предоставленных
пенсионером документов Отделением учтен период с мая 1989 по март 1992 (период
действия валюты СССР). Вместе с тем, сведения о заработной плате за период с
апреля 1992 по декабрь 1996 Отделением не учтены при расчете размера пенсии,
так как в архивной справе, предоставленной заявительницей не указаны денежные
единицы, в которой начисляется заработная плата.
Не согласившись с таким отказом в
назначении страховой пенсии по старости, с целью защиты социальных прав М. прокуратурой
района подготовлено и направлено исковое заявление о понуждении Отделение включить
в страховой стаж неучтенных периодов трудовой деятельности и назначении
страховой пенсии по старости.
Решением Центрального районного суда г.
Симферополя от 12.09.2023 исковые требования прокуратуры района удовлетворены в
полном объеме.
Не
согласившись с принятым решением Отделением внесена апелляционная жалоба.
Апелляционным определением Верховного
Суда Республики Крым от 05.03.2024 решение оставлено без изменения.
Помощник
прокурора района О. А. Кушнерова