Осенью депутаты Госдумы подумают об отмене ЕГЭ

Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре. Об этом первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.
Документ разработали депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП.
Он предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации».
Как подчеркивают парламентарии, в основе экзамена должно
быть заложено применение учеником аналитических знаний и логических рассуждений,
а не затянувшийся эксперимент по угадываю ответов на тестовые вопросы.
По словам первого заместителя Председателя ЦК КПРФ Юрия
Афонина, «угадайка» должна уйти в прошлое.
«Мы разработали законопроект об отмене ЕГЭ. У нас много
аргументов. Даже глава Российской академии наук Геннадий Красников (который,
конечно, вынужден быть лояльным к правительственной политике) признал недавно,
что из-за ЕГЭ «у детей появился психоз, они стали меньше думать, а больше стали
угадывать». Если система экзаменов приводит к тому, что дети меньше думают, с
ней точно надо кончать. Иначе Россия неизбежно проиграет другим державам в
научно-технической гонке, что в нынешней мировой ситуации будет угрожать самому
нашему существованию», - отметил Юрий Афонин, в беседе с изданием Коммунист.
Кроме того, по словам парламентария, большинство общества
поддерживает отмену ЕГЭ, за которую давно выступают коммунисты.
«И, конечно, ЕГЭ – это невротизация и унижение наших детей.
В этом году было несколько просто чудовищных ситуаций, вплоть до того, что
девочек заставляли снимать нижнее белье, а в туалетах ставили видеокамеры. И
каждый сезон ЕГЭ отмечен самоубийствами детей из-за страха перед этим экзаменом»,
- подчеркнул Юрий Афонин.
Закон в случае его принятия может вступить в силу с 1 января
2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года
после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.