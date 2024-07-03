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среда, 3 июля 2024 г.

Осенью депутаты Госдумы подумают об отмене ЕГЭ

 Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре. Об этом первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Документ разработали депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Он предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Как подчеркивают парламентарии, в основе экзамена должно быть заложено применение учеником аналитических знаний и логических рассуждений, а не затянувшийся эксперимент по угадываю ответов на тестовые вопросы.

По словам первого заместителя Председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, «угадайка» должна уйти в прошлое.

«Мы разработали законопроект об отмене ЕГЭ. У нас много аргументов. Даже глава Российской академии наук Геннадий Красников (который, конечно, вынужден быть лояльным к правительственной политике) признал недавно, что из-за ЕГЭ «у детей появился психоз, они стали меньше думать, а больше стали угадывать». Если система экзаменов приводит к тому, что дети меньше думают, с ней точно надо кончать. Иначе Россия неизбежно проиграет другим державам в научно-технической гонке, что в нынешней мировой ситуации будет угрожать самому нашему существованию», - отметил Юрий Афонин, в беседе с изданием Коммунист.

Кроме того, по словам парламентария, большинство общества поддерживает отмену ЕГЭ, за которую давно выступают коммунисты.

«И, конечно, ЕГЭ – это невротизация и унижение наших детей. В этом году было несколько просто чудовищных ситуаций, вплоть до того, что девочек заставляли снимать нижнее белье, а в туалетах ставили видеокамеры. И каждый сезон ЕГЭ отмечен самоубийствами детей из-за страха перед этим экзаменом», - подчеркнул Юрий Афонин.

Закон в случае его принятия может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.