За подделку прав – уголовка

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя с утвержденным обвинительным постановлением в Железнодорожный районный суд направлено уголовное дело по обвинению 36 летнего жителя Красногвардейского района, который в марте 2015 года на территории Украины приобрел поддельное водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В, С1, С» и продолжал его использовать до момента фактического обнаружения и изъятия.
Поддельное
водительское удостоверение было выявлено сотрудниками отделения №1 МРЭО ГИБДД
МВД по Республике Крым, после чего данное удостоверение было изъято и приобщено
к материалам уголовного дела, когда обвиняемый пришел менять его на
водительское удостоверение Российского образца.
Действия
обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.327 УК РФ – хранение в целях
использования и использование заведомо поддельного удостоверения,
предоставляющего права.
Обвиняемый вину
в предъявленном обвинении признал в полном объеме.
Уголовный закон
за совершение инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде
лишения свободы до 1 года.
Обвиняемому
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Предварительное
следствие по уголовному делу проводилось отделом дознания ОП №1
«Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю.
Помощник прокурора А.В. Галич