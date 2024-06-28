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пятница, 28 июня 2024 г.

За подделку прав – уголовка

 Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя с утвержденным обвинительным постановлением в Железнодорожный районный суд направлено уголовное дело по обвинению 36 летнего жителя Красногвардейского района, который в марте 2015 года на территории Украины приобрел поддельное водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В, С1, С» и продолжал его использовать до момента фактического обнаружения и изъятия.

Поддельное водительское удостоверение было выявлено сотрудниками отделения №1 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым, после чего данное удостоверение было изъято и приобщено к материалам уголовного дела, когда обвиняемый пришел менять его на водительское удостоверение Российского образца.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.327 УК РФ – хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права.

Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме.

Уголовный закон за совершение инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы до 1 года.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Предварительное следствие по уголовному делу проводилось отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю.

 

 

Помощник прокурора              А.В. Галич

 

 