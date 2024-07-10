Сегодня КПРФ проведет пресс-конференцию в ТАСС

Тема: "КПРФ о борьбе с фашизмом и 80-летии Победы в Великой Отечественной войне"
Сегодня в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная инициативе КПРФ о проведении 2-го Международного антифашистского форума осенью 2024 года, подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и презентации книги "На службе народу". Также Геннадий Зюганов анонсировал представление предвыборной программы.
В мероприятии примут участие председатель Центрального комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот и секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
Трансляция будет доступна в группе Пресс-центра ТАСС в ВКонтакте.