Вышел в свет первый июльский номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Продолжается подготовка к сентябрьским выборам депутатов Государственного Совета Республики Крым и представительных органов муниципальных образований в Республике Крым третьих созывов. 8 июля завершился прием документов в Избирательную комиссию Крыма на выдвижение республиканского списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам. Помимо КПРФ в Избирком Крыма документы на своих кандидатов представили еще шесть избирательных объединений: ЛДПР, «Единая Россия», «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», «Российская экологическая партия «Зелёные» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Между тем ЦИК РФ одобрил порядок электронного голосования, предусматривающий возможность проведения выборов без бумажных бюллетеней непосредственно на избирательном участке или за его пределами. Пока это произошло только в Москве, но лиха беда начало. Коммунисты возмущены безальтернативностью выбора и требуют остановить наглую легализацию фальсификаций и подтасовок на выборах!
На страницах этого номера мы рассказали о том, почему в Крыму отключают свет, когда отменят ЕГЭ, какой сигнал оповещения появился в Севастополе и насколько подорожало ЖКХ – читайте и будьте в курсе актуальных событий.
Также вышла статья, поднимающая тему классового сознания в современном обществе. Это обусловлено тем, что все чаще и чаще, в том числе и от первых лиц государства, мы слышим о том, что капитализм в России зашел в тупик. И если настал окончательный экономический кризис капитализма, то судьба страны, общества зависит от идеологической зрелости пролетариата, от его классового сознания. Так на чем же оно основывается и как им управляют в современной России, читайте в нашем материале.
Помимо этого на страницах очередного номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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