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четверг, 19 декабря 2024 г.

Вышел в свет очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

 Дорогие читатели, с наступающим Новым годом!

Вот уже и подходит к концу 2024 год. По традиции он был непростым и неоднозначным, но также принес много полезного и важного всем нам. Мы рады, что этот год вы провели вместе с нами. Через несколько дней наступит новый 2025 год, предвещая нам радости и тревоги одновременно. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов поздравил всех россиян с наступающим праздником и отметил, что Компартия завершает этот ответственный год в заботах о достойной жизни тружеников и помощи фронту, выразив уверенность в том, что новый 2025 год станет годом свершений наших надежд.

Первый секретарь комитета КРО КПРФ Сергей Богатыренко в этом номере обращает внимание на необходимость сохранения исторической справедливости, бережного отношения к истории нашей страны и народа. Крымские коммунисты всегда стояли на позиции сохранения истории и выступают против ее искажения и переписывания. Более того, совместно с ветеранскими организациями крымские коммунисты выступают инициаторами увековечивания памяти советского периода, давшего мощную основу всей современной России, и заслуженных личностей этой эпохи. Более полно читайте об этом в нашем материале.

Кроме того о работе КПРФ в этом году и планах на 2025 год, вы сможете прочитать на одной из страниц этого номера. Также мы осветили работу Симферопольского городского партийного отделения КПРФ.

Также в этом номере мы рассказали как и о значительных достижениях в российской экономике и промышленности. Читая о них, понимаешь, что нам есть чем гордиться.

Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашей республики и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»

 

 