СЕРГЕЙ БОГАТЫРЕНКО: «КПРФ — РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»

Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко подготовил доклад по итогам работы отделения Компартии за четыре года. За это время сделано было немало, но останавливаться на достигнутом коммунисты не привыкли. Уже готовы планы на будущее и есть конкретные цели и задачи.
— Непосредственно в канун Новогодних праздников крымские
коммунисты отчитались о проделанной работе за прошедшие четыре года. В Крымском
отделении КПРФ прошла отчетно-выборная конференция, итогом которой стало
избрание нового состава комитета, Бюро, а также секретарей. Особое внимание
было направлено на доклад за отчетный период, в котором отмечалась вся проделанная
работа крымских коммунистов.
Отмечу, что это был непростой период не только для коммунистов,
но и для всех жителей страны. Впервые в истории Крымского отделения КПРФ нам пришлось
работать в особых условиях, это ковидные ограничения и работа в условиях специальной
военной операции. Во время эпидемии повседневной стала социальная работа партийных
организаций. В течение 2020–2021 года наши депутаты, коммунисты и комсомольцы активно
помогали семьям, особенно многодетным, у которых вследствие
административно-санитарных ограничений возникли большие проблемы в связи с
частичной или полной утратой источников дохода. Продукты и другие жизненно важные
товары, приобретенные на средства самих партийцев, наших депутатов, получили
более тысячи наших земляков.
Хочу напомнить, когда повсеместно запрещали людям даже выходить
на улицу, у нас ни на один день не закрылся ни Республиканский комитет партии, ни
Симферопольский и Евпаторийский городские комитеты.
Там были образованы штабы по оказанию помощи нуждающимся (в
основном это были пенсионеры, запуганные и запертые дома). Секретарь горкома,
депутат Симферопольского городского совета Василий Николаевич Саенко не упустил
из вида ни одного члена партии и вместе с депутатами Государственного и
городского совета доставлял нуждающимся лекарственные препараты и продукты питания.
Секретарь Евпаторийского горкома, депутат Оксана Анатольевна Таранина при
поддержке коммунистов и своих сторонников из числа предпринимателей все самое
тяжелое время обеспечивала людей старшего возраста, а также многодетных товарами
первой необходимости. Самостоятельно фасовала и доставляла им не одну сотню килограмм
круп, макарон и другой продукции.
Коммунисты встали на защиту врачей скорой помощи, которых несправедливо
обошли вниманием при начислении ковидных надбавок. Сейчас вспоминаешь это
время, как эпизод фантастического фильма. Но хочу отметить, что работа партийных
отделений была абсолютно реальной и направленной на помощь жителям, оказавшимся
в затруднительном положении. Но главным направлением нашей работы в отчетном
периоде стала помощь участникам специальной военной операции, России в борьбе
против агрессии коллективного Запада, против неонацизма и бандеровщины.
Коммунисты Крыма включились в эту борьбу еще с 2014–2015
годов, когда направляли первые гуманитарные конвои в Донецкую и Луганскую народные
республики. Вся Компартия требовала признать их государственность — и зимой 2022
года наша позиция нашла понимание у Президента и Государственной Думы.
Сегодня КПРФ вместе со всем народом России противостоит агрессивной
политике капиталистического Запада, нацеленной на полное уничтожение Русского мира.
Современный мир находится на пороге большой войны, перед реальной угрозой новой
волны фашизма, порожденной глубоким социально-экономическим и духовным кризисом.
Чтобы предотвратить беду и одержать Победу над врагом, КПРФ выступает за сплочение
всех прогрессивных, лево-патриотических сил. По сути мы сегодня стали свидетелями,
как весь мировой капитал объединился и сплотился вокруг идеи уничтожения России
и русского мира, организовав санкционную и гибридные войны.
С началом СВО все партийные отделения, вместе с крымчанами
включились в добровольческую волонтерскую работу.
Стали помогать фронту всеми возможными способами — начиная
от сбора продуктов питания, одежды, постельного белья, матрасов и заканчивая
изготовлением стелек, окопных свечей, маскировочных сетей, а также закупкой
стройматериалов, генераторов и всего необходимого по запросам бойцов, находящихся
на передовой.
Хочу повторить, что в эту работу включились абсолютно все комитеты,
но хочется отметить наиболее крупные центры помощи: начиная с приграничной зоны:
Армянск — организован полномасштабный пункт приема гуманитарной помощи и
доставка на передовую; Раздольненое — организован сбор и доставка помощи не
только военным, но и многодетным и нуждающимся жителям района, организовано
производство маскировочных сетей; Керчь — совместно с волонтерами организовано
производство одежды, носилок, сетей; Евпатория — адресная помощь подразделениям
необходимого оборудования, генераторов, средств связи и другой помощи;
Симферополь и Симферопольский район — постоянно действующие пункты сбора
помощи, производство сетей, стелек, окопных сетей, сбор продуктов питания, а
также целенаправленная работа с крымскими пансионатами по сбору постельных
принадлежностей; Белогорск — с первого работает пункт сбора и доставки на передовую,
более того благодаря личным поездкам Натальи Викторовны Дубовик на передовую, крымские
коммунисты имеют прямой и надежный канал передачи помощи из рук в руки.
Сегодня многие наши товарищи, и родственники коммунистов в
данный момент защищают рубежи нашей родины в зоне проведения СВО. Один из примеров
— коммунист Алуштинского городского комитета, товарищ Тимошенко, который
работает хирургом в военно-полевом госпитале и, приезжая в кратковременный
отпуск, закупает на собранные алуштинскими коммунистами деньги необходимые
медикаменты и везет с собой на фронт.
Хочу отметить вклад Аллы Николаевны Шавель, которая при
очередной закупке медикаментов пожертвовала 100 000 рублей собственных сбережений.
Это яркий пример бескорыстной помощи в общую победу нашей страны в Победу над
фашизмом. Все наши коммунисты вкладывают свои личные силы, душу, время и
материальные средства для оказания помощи и продолжат это делать до самой
Победы.
Этот год ознаменован для всей страны 80‑летием Великой Победы.
В рамках подготовки к этой важной дате коммунисты Крыма приняли участие во всероссийской
акции «Дорогами Победы», которая сопровождалась автопробегом по всем городам
воинской славы России, а в Крыму посетили памятные мемориалы в Симферополе, Феодосии
и городе-герое Керчи.
Одним из важных направлением работы по подготовке стала
инициатива коммунистов и ветеранов по увековечиванию памяти партизан и подпольщиков
времен ВОВ, а также нашего земляка советского исследователя Арктики И. Д. Папанина
в городе Симферополе.
Совместными усилиями были разработаны проекты мемориальных
сооружений. Подготовлена документация и были проведены совещания с участием местной
администрации и общественности, после чего документы были направлены на рассмотрение
в соответствующие ведомства. Планировалось реализовать задумки к 80‑летию освобождения Крыма, но столкнулись с непониманием отдельных
чиновников. Надеюсь, к 80‑летию
Победы жители столицы
увидят эти монументы на улицах Симферополя.
В своей постоянной работе коммунисты особое внимание уделяют
помощи детям, многодетным и нуждающимся. Силами депутатов-коммунистов городских
и муниципальных советов были проведены праздничные мероприятия для детей с
вручением подарков, проведены шахматные турниры «Красная ладья», особую популярность
обрел ежегодный Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля-талантов»,
лауреаты которого представляют Республику Крым в городе Москва.
Важную работу проводят депутаты-коммунисты с жителями на
своих приемах. Работа организована по всей партийной вертикали. На приемах
граждан присутствуют руководители партийных отделений, местные депутаты,
депутаты Государственного Совета Республики Крым, а также депутаты Госдумы либо
их помощники. Благодаря четко выстроенной работе депутатам удается положительно
решить большинство вопросов, с которыми обращаются граждане. Юристы бесплатно
дают консультации по юридическим вопросам, открыты общественные приемные.
Коммунисты делают все, чтобы облегчить жизнь простым людям, помочь им в трудных
жизненных ситуациях и поддержать их морально. Наша главная задача реализовать
наш основной лозунг — КПРФ работать для людей.
Также хочу отметить, что популярность нашей партии растет с
каждым днем, к нам в ряды вливаются молодые, активные, патриотически
настроенные люди, готовые отстаивать свои интересы и бороться за лучшее будущее
своей страны.
Впереди еще много работы, но вместе мы способны преодолеть любые
вызовы и трудности. Призываю всех патриотов своей Родины присоединяться к коммунистам
и вступать в ряды КПРФ.