Писатель, воин, патриот – Аркадий Гайдар

22 января – день рождения участника Гражданской и Великой Отечественной войн, советского писателя, военного журналиста Аркадия Петровича Гайдара (Голикова). В преддверии этой знаменательной даты, в рамках литературно-патриотического проекта «В книжной памяти – героика Победы» и участия в VII Межрегиональной сетевой акцим «Читаем Гайдара сегодня» (организатор – Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУ «ЦБС г. Калуги»), сотрудники симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М. М. Коцюбинского организовали для учащихся cтоличной гимназии №9 (преподаватель Ирина Томилова) литературно-краеведческий час «Страницы книг Гайдара – история сама».
Ребята познакомились с биографией и
творчеством автора книг «Тимур и его команда», «Горячий камень», «Военная тайна»,
«Чук и Гек»» и других произведений для детей и юношества, на которых
воспитывалось не одно поколение ребят. В
своих книгах Гайдар рассказывает о вечных жизненных ценностях, долге,
честности, учит любить и защищать Родину. Гимназистам рассказали о том, что Аркадий
вступил в ряды Красной Армии, когда ему было всего 14 лет, в 15 лет командовал
взводом, в 16 – полком. Сам Гайдар писал, что считает свою жизнь «обыкновенной
биографией в необыкновенное время». В 20 лет из-за ранения Гайдару пришлось
уйти из армии, и, как писал сам Аркадий Петрович: «С тех пор я стал писать…». Когда
началась Великая Отечественная война, писатель уходит на фронт военным
корреспондентом, а в октябре 1941 года
погибает в схватке с фашистами, прикрывая своих товарищей.
Аркадий Гайдар не раз посещал Крым, где
находил новые темы и сюжеты для своих произведений. Совсем юношей Аркадий
воевал на Крымском фронте в гражданскую, приезжал позже к больной матери в
Алупку, часто бывал в «Артеке», в ялтинском Доме отдыха и творчества писателей.
Вниманию юных крымчан были представлены отрывки
из фильма «Тимур и его команда», песни советского времени «Гайдар шагает
впереди» и «Салют Гайдару».
Вновь полученные знания ребята закрепили,
отметив любимые гайдаровские места на карте нашего полуострова в ходе интерактивного
задания «Крымские страницы жизни Гайдара» и решая кроссворд «Солдат, писатель,
гражданин».
Выставка-посвящение «Когда жизнь подвиг
и пример» представила юным крымчанам книги воина-писателя и литературу о нем. Особое
внимание участников мероприятия привлекли книга «Дни, проведенные у моря.
Малоизвестные страницы жизни и творчества А. Гайдара в Крыму» Евгения Белоусова,
статьи из краеведческих газет и журналов.
Беспалько Надежда