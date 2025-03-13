Определен порядок и условия прохождения профессионального обучения безработными гражданами

Постановлением Правительства РФ от 14.09.2024 № 1263 утверждено Положение об организации органами службы занятости прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами и иными категориями граждан.Определены порядок и условия прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами и иными категориями граждан по направлению органов службы занятости.
Так, в целях организации обучения и содействия занятости граждан, направляемых на обучение органами службы занятости, заключаются договоры с использованием ЕЦП "Работа в России". На портале также размещаются перечни организаций, осуществляющих образовательную деятельность и прошедших отбор в целях обучения граждан, и реализуемых ими образовательных программ.
С помощью ЕЦП "Работа в России" гражданин может выбрать организацию и образовательную программу по выбранной им профессии (специальности).
Обучение граждан будет осуществляться по образовательным программам в соответствии с перечнем востребованных на рынке труда профессий и специальностей, который утвердит орган государственной власти субъекта РФ.
Указанное Положение вступило в силу с 01.01.2025.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя