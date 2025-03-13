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четверг, 13 марта 2025 г.

Вышел в свет первый весенний номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!

На страницах этого номера мы продолжаем поднимать вопросы, которые волную каждого гражданина России. В первую очередь, это пять основных вопросов, которые внесены в бюллетень Народного референдума, разработанные на основании «Программы Победы КПРФ». В одном из главных материалов этого номера первый секретарь Крымского регионального отделения КПРФ Сергей Богатыренко рассказал о том, как проходит Народный референдум на полуострове. Помимо этого, Сергей Богатыренко рассказал об инициативе крымских коммунистов по восстановлению памятника И. В. Сталину в г. Симферополе и о работе по увековечиванию памяти партизан и подпольщиков Крыма.

В продолжение этой темы мы опубликовали материал о выступлении перед участниками Общероссийского открытого партийного собрания, состоявшегося 10 марта, председателя ЦК КПРФ и руководителя фракции КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганова. В первую очередь его выступление также коснулось Народного референдума и подготовке к 80-летию нашей Великой Победы, а также подготовки к Пленуму ЦК КПРФ и антифашистскому форуму. Рекомендуем ознакомиться с этим важным материалом.

На четвертом году проведения СВО тема волонтерства остается такой же актуальной, как и три года назад. Очередной наш материал рассказывает о I Крымском патриотическом региональном форуме, состоявшемся в начале марта и собравшем множество волонтеров из различных населенных пунктов Крыма.

На страницах мартовского номера мы рассказываем о том, что еще необходимо сделать и какой вклад сделали крымские коммунисты на благо общества. Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»