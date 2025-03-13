Вышел в свет первый весенний номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
На страницах этого номера мы продолжаем поднимать вопросы, которые волную каждого гражданина России. В первую очередь, это пять основных вопросов, которые внесены в бюллетень Народного референдума, разработанные на основании «Программы Победы КПРФ». В одном из главных материалов этого номера первый секретарь Крымского регионального отделения КПРФ Сергей Богатыренко рассказал о том, как проходит Народный референдум на полуострове. Помимо этого, Сергей Богатыренко рассказал об инициативе крымских коммунистов по восстановлению памятника И. В. Сталину в г. Симферополе и о работе по увековечиванию памяти партизан и подпольщиков Крыма.
В продолжение этой темы мы
опубликовали материал о выступлении перед участниками Общероссийского открытого
партийного собрания, состоявшегося 10 марта, председателя ЦК КПРФ и
руководителя фракции КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганова. В первую очередь его
выступление также коснулось Народного референдума и подготовке к 80-летию нашей
Великой Победы, а также подготовки к Пленуму ЦК КПРФ и антифашистскому форуму.
Рекомендуем ознакомиться с этим важным материалом.
На четвертом году проведения СВО
тема волонтерства остается такой же актуальной, как и три года назад. Очередной
наш материал рассказывает о I Крымском патриотическом региональном форуме,
состоявшемся в начале марта и собравшем множество волонтеров из различных
населенных пунктов Крыма.
На страницах мартовского номера
мы рассказываем о том, что еще необходимо сделать и какой вклад сделали
крымские коммунисты на благо общества. Помимо затронутых нами вопросов на
страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных
аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно.
Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы
поможете в ее распространении.
Подписывайтесь на газету
«Коммунист Крыма» и вы всегда будете в курсе событий! Подписной индекс издания
в отделениях «Почты Крыма» – 30538. Читайте! Думайте! Действуйте!
С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма»