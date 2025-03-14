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пятница, 14 марта 2025 г.

ИСКУССТВО В ЭПОХУ СОЦИАЛИЗМА И КАПИТАЛИЗМА: ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ ИНВОЛЮЦИЯ?

Различные политические, экономические и социальные условия, изменяющиеся с течением времени, оказывали огромное влияние на искусство. Ведь оно всегда было зеркалом общества, отражающим его идеалы, ценности, проблемы. В данной статье мы рассмотрим, как искусство эволюционировало в эпоху социализма и как оно, инволюционирует в условиях капитализма.

Задумайтесь, давно ли вы, слушая современную музыку, особенно российского «производителя», «подпитались» от нее чем‑то полезным, позитивным? Какой текст или музыка взяли вас за душу, а не просто застряли в голове? Не правда ли, сложно вспомнить.

И это касается не только музыкального творчества, а всего того, что можно назвать массовым — литература, кино, эстрада — деградируют, отражая потребности современного общества. Самое страшное, что подобное искусство приобретает вирусный характер, и современным молодым людям это нравится. Ведь искусство окружает нас каждый день с самого рождения и до самой смерти, но вопрос состоит в том, что почерпнем мы из всех этих источников современного искусства: красоту или уродство, щедрость или стяжательство, поклонение золотому тельцу или духовным и нравственным ценностям? Очень важно то, какие ценности вкладываются в творчество, и то, какую смысловую нагрузку оно в себе несет.

Так скажем, глупые песенки и легкие книжечки с очень незамысловатым, но таким «вкусным» сюжетом для мозга, который и так уже почти отвык думать, вряд ли озадачивают нас чем‑то смысловым. Исполнители и создатели этого добра гребут деньги лопатой, показывают лакшери-жизнь, совсем забывая говорить о том, что как раз таки их деятельность существует, благодаря капиталистической системе, которая целиком и полностью сделала искусство товаром, а не средством выражения идеалов.

Коммерциализация культуры привела к тому, что многие творцы начали ориентироваться на рынок и вкусы потребителей, что, по мнению критиков, снизило качество и глубину произведений. В условиях капитализма часто преобладают массовые формы искусства, такие как поп-музыка и блокбастеры, которые могут не всегда отражать актуальные социальные проблемы или глубокие человеческие переживания. Кроме того, доступ к искусству стал более ограниченным для определенных слоев населения. Высокая стоимость билетов на выставки, концерты и театральные постановки делает культурные события недоступными для многих. Это приводит к социальной сегрегации в сфере искусства и потере его универсальности.

В социалистических странах искусство часто рассматривалось как средство пропаганды и формирования нового сознания. Оно служило для укрепления идеалов равенства, братства и социальной справедливости.

Художники и писатели получали поддержку от государства, что позволяло им создавать произведения, отражающие дух времени и направленные на воспитание граждан. Кроме того социалистическая модель развития общества старалась сделать искусство доступным для масс, приближая его к ним и внешне, и внутренне. Социализм способствовал развитию различных художественных направлений, таких как социалистический реализм, который акцентировал внимание на жизни трудящихся и их борьбе за лучшее будущее. Это привело к созданию множества значимых произведений, которые вдохновляли людей и формировали общественное мнение. В этот период искусство стало доступным для широких масс, что способствовало его популяризации и интеграции в повседневную жизнь.

Заметьте, что сегодня в школьной программе почти нет современных произведений, потому что и в пример приводить нечего. А вспомните Великую Отечественную войну, когда в такой тяжелый период для нашей страны людей сплотило и подбадривало в том числе искусство, которое несло в себе высокую ценность. Вспомните песни о любви, об отношении к мужчине и женщине, к Родине, к семье. Разве сейчас это популярно? Увы и ах, обнищание современной культуры показывает, что в условиях капитализма главная задача — потребление, а значит важны только деньги. А что мы оставим будущим поколениям — большой вопрос. Да и сами эти будущие поколения, в свете насквозь потребительского капиталистического общества, остаются под большим вопросом.

Конечно, чтобы искусство вновь стало важным инструментом общественного диалога и самовыражения, необходимо предпринять несколько шагов. Необходимо возобновить и увеличить государственную поддержку искусства, которая будет направлена не только на коммерчески успешные проекты, но и на экспериментальные и социально значимые инициативы. Это может включать финансирование независимых театров, галерей и культурных центров.

Важно сделать искусство более доступным для всех слоев населения. Этого можно достичь с помощью программы бесплатных или льготных билетов на культурные мероприятия, а также через развитие образовательных программ по искусству в школах и вузах. Создание платформ для независимых художников и поддержка их проектов поможет разнообразить культурный ландшафт. Это может включать гранты, резиденции и выставки для начинающих творцов. Важно развивать общественные инициативы, которые будут объединять людей вокруг искусства. Это могут быть фестивали, выставки на открытом воздухе и другие мероприятия, которые способствуют взаимодействию между художниками и зрителями.

Искусство всегда было неотъемлемой частью человеческой культуры, отражая наши мысли, чувства и стремления. Однако в современном мире мы наблюдаем тревожные изменения в мире искусства, которые вызывают серьезное беспокойство. Что же делать, чтобы восстановить былой блеск искусства и остановить его обратное развитие?

Перед нами стоит непростая задача, но мы обязаны ее решить. Ведь искусство — это не просто развлечение, а один из важнейших способов познания самих себя и мира вокруг нас. Восстановление его роли в обществе — это залог нашего духовного и интеллектуального роста.

Первый секретарь КРО ЛКСМ РФ Екатерина Евсеенкова