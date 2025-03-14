ИСКУССТВО В ЭПОХУ СОЦИАЛИЗМА И КАПИТАЛИЗМА: ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ ИНВОЛЮЦИЯ?

Различные политические, экономические и социальные условия, изменяющиеся с течением времени, оказывали огромное влияние на искусство. Ведь оно всегда было зеркалом общества, отражающим его идеалы, ценности, проблемы. В данной статье мы рассмотрим, как искусство эволюционировало в эпоху социализма и как оно, инволюционирует в условиях капитализма.
Задумайтесь, давно ли вы, слушая современную музыку, особенно
российского «производителя», «подпитались» от нее чем‑то полезным, позитивным?
Какой текст или музыка взяли вас за душу, а не просто застряли в голове? Не
правда ли, сложно вспомнить.
И это касается не только музыкального творчества, а всего
того, что можно назвать массовым — литература, кино, эстрада — деградируют,
отражая потребности современного общества. Самое страшное, что подобное
искусство приобретает вирусный характер, и современным молодым людям это нравится.
Ведь искусство окружает нас каждый день с самого рождения и до самой смерти, но
вопрос состоит в том, что почерпнем мы из всех этих источников современного
искусства: красоту или уродство, щедрость или стяжательство, поклонение золотому
тельцу или духовным и нравственным ценностям? Очень важно то, какие ценности вкладываются
в творчество, и то, какую смысловую нагрузку оно в себе несет.
Так скажем, глупые песенки и легкие книжечки с очень незамысловатым,
но таким «вкусным» сюжетом для мозга, который и так уже почти отвык думать,
вряд ли озадачивают нас чем‑то смысловым. Исполнители
и создатели этого добра гребут деньги лопатой, показывают лакшери-жизнь, совсем
забывая говорить о том, что как раз таки их деятельность существует, благодаря
капиталистической системе, которая целиком и полностью сделала искусство
товаром, а не средством выражения идеалов.
Коммерциализация культуры привела к тому, что многие творцы
начали ориентироваться на рынок и вкусы потребителей, что, по мнению критиков,
снизило качество и глубину произведений. В условиях капитализма часто
преобладают массовые формы искусства, такие как поп-музыка и блокбастеры, которые
могут не всегда отражать актуальные социальные проблемы или глубокие человеческие
переживания. Кроме того, доступ к искусству стал более ограниченным для
определенных слоев населения. Высокая стоимость билетов на выставки, концерты и
театральные постановки делает культурные события недоступными для многих. Это
приводит к социальной сегрегации в сфере искусства и потере его
универсальности.
В социалистических странах искусство часто рассматривалось
как средство пропаганды и формирования нового сознания. Оно служило для укрепления
идеалов равенства, братства и социальной справедливости.
Художники и писатели получали поддержку от государства, что
позволяло им создавать произведения, отражающие дух времени и направленные на воспитание
граждан. Кроме того социалистическая модель развития общества старалась сделать
искусство доступным для масс, приближая его к ним и внешне, и внутренне.
Социализм способствовал развитию различных художественных направлений, таких
как социалистический реализм, который акцентировал внимание на жизни трудящихся
и их борьбе за лучшее будущее. Это привело к созданию множества значимых
произведений, которые вдохновляли людей и формировали общественное мнение. В
этот период искусство стало доступным для широких масс, что способствовало его популяризации
и интеграции в повседневную жизнь.
Заметьте, что сегодня в школьной программе почти нет
современных произведений, потому что и в пример приводить нечего. А вспомните
Великую Отечественную войну, когда в такой тяжелый период для нашей страны
людей сплотило и подбадривало в том числе искусство, которое несло в себе высокую
ценность. Вспомните песни о любви, об отношении к мужчине и женщине, к Родине,
к семье. Разве сейчас это популярно? Увы и ах, обнищание современной культуры
показывает, что в условиях капитализма главная задача — потребление, а значит
важны только деньги. А что мы оставим будущим поколениям — большой вопрос. Да и
сами эти будущие поколения, в свете насквозь потребительского капиталистического
общества, остаются под большим вопросом.
Конечно, чтобы искусство вновь стало важным инструментом
общественного диалога и самовыражения, необходимо предпринять несколько шагов.
Необходимо возобновить и увеличить государственную поддержку искусства, которая
будет направлена не только на коммерчески успешные проекты, но и на экспериментальные
и социально значимые инициативы. Это может включать финансирование независимых
театров, галерей и культурных центров.
Важно сделать искусство более доступным для всех слоев населения.
Этого можно достичь с помощью программы бесплатных или льготных билетов на
культурные мероприятия, а также через развитие образовательных программ по
искусству в школах и вузах. Создание платформ для независимых художников и
поддержка их проектов поможет разнообразить культурный ландшафт. Это может
включать гранты, резиденции и выставки для начинающих творцов. Важно развивать
общественные инициативы, которые будут объединять людей вокруг искусства. Это
могут быть фестивали, выставки на открытом воздухе и другие мероприятия, которые
способствуют взаимодействию между художниками и зрителями.
Искусство всегда было неотъемлемой частью человеческой культуры,
отражая наши мысли, чувства и стремления. Однако в современном мире мы наблюдаем
тревожные изменения в мире искусства, которые вызывают серьезное беспокойство. Что
же делать, чтобы восстановить былой блеск искусства и остановить его обратное
развитие?
Перед нами стоит непростая задача, но мы обязаны ее решить.
Ведь искусство — это не просто развлечение, а один из важнейших способов
познания самих себя и мира вокруг нас. Восстановление его роли в обществе — это
залог нашего духовного и интеллектуального роста.
Первый секретарь КРО ЛКСМ РФ Екатерина Евсеенкова