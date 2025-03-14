Со вступительным словом перед участниками Общероссийского открытого партийного собрания, состоявшегося 10 марта по видеоконференцсвязи со всеми регионами Российской Федерации, выступил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганов.
— Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Мы сегодня проводим открытое партийное собрание, подводя
итоги нашей работы за последнее время. Мы проводим его на фоне Всенародного
референдума, который развернули в рамках подготовки к 80‑летию нашей Великой Победы, а также
подготовки к Пленуму ЦК КПРФ и антифашистскому форуму 22 апреля, в День
рождения Владимира Ильича Ленина. Я сегодня назвал свое выступление «Три года
войны и двенадцать тезисов».
Первый и главный тезис заключается в том, что граждане нашей
страны осознали суть империалистической агрессии против Русского мира.
Мы должны прекрасно понимать, что нам брошен такой вызов,
который говорит о том, что нам нет места на этой планете. Поэтому мы имеем
полное право защищаться так, как считаем нужным. Предательство идеалов
социализма, и та война, которую навязали НАТОвцы, уже обошлась русским в 31
миллион человек. И русские продолжают вымирать ударными темпами.
Второй тезис. Мы уже осознали лживость и цинизм западных
«партнеров», которые набивались нам в друзья под прикрытием «демократии»,
«гласности» и предательской политики горбачевых и ельциных.
Третий тезис связан с тем, что президент Путин три года
назад на Валдайском форуме вынужден был признать, что капитализм зашел в тупик.
И сегодня он высоко оценивает достижения великой советской эпохи.
Четвертый тезис. Мы осознали всю подлость и опасность санкций,
навязанных нашей стране. Поэтому нам, прежде всего, необходимо развивать
собственную промышленность. Мы ни от кого, не отгораживаемся. Но, надо
прекрасно понимать, что, если вы претендуете на статус Великой Державы, то
должны уметь производить всю наукоемкую продукцию. А мы за 25 лет пока не
сделали ни своего телефона, ни качественного телевизора, ни надежного
гражданского автомобиля.
Пятый тезис заключается в том, что, наконец, в том числе и
серьезные предприниматели поняли, без чего не может жить наша страна. Да, мы не
можем жить без собственной продовольственной безопасности. И в этом отношении
наша команда во главе с академиком Кашиным сделала очень многое. Наши народные
предприятия показали пример, как, не беря у государства ни копейки, можно
производить отличную продукцию.
Также мы не можем жить без качественного образования и
великой фундаментальной науки.
Шестой тезис — это важность деятельности патриотической
оппозиции. Компартия сумела за эти годы собрать под свои знамена все
патриотические силы. Мы дважды уберегли страну от гражданской войны. Мы все
сделали для того, чтобы поддержать Новороссию. Туда были отправлены 125 конвоев
с 25 тысячами тонн гуманитарных грузов. А в Подмосковье прошли оздоровление 22
тысячи детей Донбасса.
Седьмой тезис. Мы считаем исключительно важным создание
Союзного государства России и Белоруссии.
Но я бы хотел обратиться к гражданам и трудящимся
Азербайджана. Ведь там появились некоторые тенденции, которые ничего хорошего
Азербайджану не дадут. Ведь, чем плотнее мы сотрудничаем и взаимодействуем, тем
скорее мы вместе достигнем необходимых результатов.
Восьмой тезис — это омерзительная сущность «пятой колонны».
Она сейчас настолько просматривается, что даже оторопь берет! Мне казалось, все
уже этим наелись. Увидели подлинное лицо Горбачева и Ельцина. Осознали, что
такое «пятая колонна», которой не нужна ни русская культура, ни наша
цивилизация. И тем не менее сейчас клишасы и крашенинниковы втащили в Думу закон
о ликвидации Советского народовластия. Это абсолютно вредный закон! Я, выступая
в Думе, сказал Володину, что за 20 последних лет — это самый вредный закон!
Девятый тезис. Ненадежность российской олигархии. И ее
антипатриотичность. Идет война, а они даже не хотят платить нормальные налоги!
Десятый тезис. Необходимость укрепления армии и ВПК.
Огромная страна площадью в 17 миллионов квадратных километров, в десять часовых
поясов не может охраняться и оберегаться небольшими подразделениями.
Численность армии должна составлять минимум 1,5 миллиона человек. У нас уже 120
комиссаров погибли на войне. И мы гордимся их подвигом. Но необходимо завершить
разгром этой фашистской нечисти, обрушившейся на наш мир. И поэтому сейчас
требуется максимальная сплоченность общества.
Одиннадцатый тезис. Особое внимание необходимо придать
укреплению нашего суверенитета.
Между тем, в Якутии руководство региона по-прежнему
продолжает выступать против сохранения памятника Ленину на центральной площади
Якутска. Но суверенитет укрепляется на основе самодостаточности, и у нас все
есть для этого: и полезные ископаемые, и великая история, и грандиозные
подвиги, и материальные ресурсы, и классная наука. Однако, все это надо
сплачивать. Ведь суверенитет — это то, что защищается всей нацией!
И в этой связи — двенадцатый тезис. Особое внимание —
новейшим технологиям и выходу на мировые темпы развития. Но, к сожалению,
нынешнее правительство по-прежнему не взяло в свои руки финансово-экономический
курс и политику. Те, кто не желает, чтобы мы были суверенны и победны,
продолжают проводить нынешнюю политику. Они десять лет все делали для того,
чтобы темпы роста экономики не были больше 1 %.
И выход здесь в одном. Только победа нам может обеспечить
будущее. А для этого надо обеспечить максимальную концентрацию сил, иметь волю
и характер. Смена курса. Выбор здесь: или социализация, или капитализм и
фашизм! Финансовый капитал неизбежно порождает фашизм, поэтому социализация
жизни — важнейшее явление, и тут работа с новым поколением носит принципиальный
характер.
Политическая стабильность может быть обеспечена только
честными и достойными выборами. Мы подготовили для этого целый пакет законов. И
для нас сейчас очень важно продвигать данные материалы. Но все должны понимать
— предстоящие выборы — это проверка! И мы не можем согласиться с теми
политиками из администрации, которые решили одних надувать, других
«унасекомить», а продвигать третьих, за которыми нет ничего: ни одной новой
мысли, ни одной новой идеи, ни одного серьезного дела. И это абсолютно
ненормально!
Поэтому я призываю «Единую Россию» более тесно
взаимодействовать в это суровое время. Со своей стороны мы подготовили и бюджет
развития, и опыт народных предприятий, и пакет соответствующих законов, и мы в
ходе Народного референдума все это представим. Потому что Народный референдум помогает
людям выжить. И это сегодня одно из крупнейших наших мероприятий.
В заключение хочу еще раз призвать самым тщательным образом
проанализировать происходящее и активно готовиться к нашему съезду, который
определит развитие событий на пятилетку вперед. На мой взгляд, партия имеет для
этого все необходимое!
По материалам КПРФ.ру