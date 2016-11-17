Покушение на Ленина

В Крыму продолжаются ползучие провокации против памятников Владимиру Ильичу Ленину. Старт был дан небезызвестным меджлисом еще при Украине, потребовавшим тогда сноса памятника В. И. Ленину в Симферополе.
С тех пор эта тема в Республике Крым не закрыта. Ее постоянно будируют различные политические силы, начиная с ревнителей общества памяти царской фамилии и заканчивая лидером «Русской общины» в Крыму, он же по совместительству сенатор от Крыма, Сергеем Цековым. За всеми громкими их словами стоят действия. Дважды в Судаке покушались на памятник Ильичу. Первый раз в 2014 году на территории общеобразовательной школы № 2. И вот в ночь с 20 на 21 октября 2016 года местные вандалы разрушили памятник Ленину на центральной площади города. Или вот еще один пример. С времен «незалежности» власти города Красноперекопска мусолят тему о переносе памятника Ленину из центра города куда-то на задворки. Тема эта не утихает в городе до сих пор. К этой теме подключилась и церковь, требуя немедленно перенести памятник вождю мирового пролетариата для правильного проявления своих религиозных чувств. Отцы города, наверное, забыли, что Красноперекопск появился на карте Крыма в 30-е годы ХХ столетия и является детищем первых двух советских пятилеток. Этот город обязан своим рождением именно Советской власти, которая в 1932 году начала крупномасштабное строительство первых корпусов завода для химической промышленности страны. Вместе с заводом закладывался и будущий город Красноперекопск. Естественно, что одним из первых в городе появился памятник В. И. Ленину как основателю первого в мире социалистического государства, создателю партии рабочих и крестьян. Рабочий класс города на протяжении 70 лет стоял на страже советской истории города, символами которого явились памятники В.И. Ленину, М.В. Фрунзе, «Трем штурмам Перекопа», воинам Красной Армии.
Сегодня Красноперекопское городское отделение КПРФ во главе с его первым секретарем, депутатом городского Совета Павлом Синяковым, делают все, чтобы не дать доморощенным антисоветчикам и русофобам всех мастей осуществить перенос памятника с главной площади города. Партийные активисты, неравнодушные жители Красноперекопска постоянно дежурят у памятника, проводят разъяснительную работу среди жителей города.
Еще совсем недавно Крымский реском КПРФ неоднократно высказывал свое возмущение по поводу постоянного драпирования властями Симферополя памятника В. И. Ленину во время проведения на главной площади города массово-культурных мероприятий. И вот совсем недавно на имя депутатов городского Совета от КПРФ Виктора Шкляренко и Степана Кискина пришел ответ за подписью заместителя главы администрации города Симферополя Ю. П. Тура, который сообщает, почему драпируется памятник В. И. Ленину. Причиной всему, по признанию чиновника, являются выступления на главной площади «лучших творческих коллективов и ансамблей, профессиональных артистов Крыма, победителей творческих проектов в регионах полуострова». А при чем тут памятник В.И.Ленину? А вот при чем. Заместитель главы администрации далее признался: «Кроме того, в торжественной части мероприятий на площади крымской столицы для крымчан прозвучали слова приветствия от представителей органов законодательной и исполнительной власти Республики Крым». Вот это да! Основатель нашей Крымской Республики Владимир Ильич Ленин не достоин того, чтобы услышать слова поздравления руководителей сегодняшней Республики Крым? Как говорится, и ответить нечем, ввиду написанных чиновником глупостей.
И вот последняя новость, которая пришла из Феодосии. Там местная власть решила переместить памятник В.И.Ленину, который находится на Привокзальной площади в центре города, в другое, более безлюдное место города. На месте памятника В. И. Ленину отцы города решили установить стелу «Феодосия — город воинской славы». Место очень понравилось исполнительному директору Союза городов воинской славы России Валерию Емцу и художнику из Российской академии художеств Салавату Щербакову. Установление стелы вместо памятника Ленину единороссы, они же руководители города, обосновывают тем, что новая стела будет «говорить не об одном периоде жизни города, а обо всех». «Возле памятника Ленину, - утверждает глава администрации Феодосии Станислав Крысин, - у нас постоянно проходят массовые мероприятия. Логично, если на этом месте будет стоять стела «Феодосия — город воинской славы». Это идеальное место». Хотелось бы напомнить этому горе-руководителю, что памятник В.И. Ленину был сооружен и установлен на Привокзальной площади сразу же после изгнания фашистов из Феодосии в 1944 году на деньги тех же красноармейцев, защищавших и освобождавших город. Это ли не кощунство над памятью советских воинов-освободителей города и Крыма в целом? К тому же, послевоенный гипсовый памятник был заменен в 1978 году на бронзовый (архитектор Н. Корнеев, скульптор Н. Суходолов) и является памятником истории и культуры и охраняется государством.
К чести жителей города, они первые отреагировали на коварные планы чиновников и в социальных сетях гневно осудили намерения руководителей города и «творцов» от культуры из Москвы. «Тех людей, - пишет ветеран Великой Отечественной войны, - которые обеспечили Феодосии воинскую славу, не спросили, где должен стоять памятник их героизму. Этот памятник, безусловно, нужен, но в городе можно найти множество мест для него. И нельзя, чтобы установление стелы воинской славы было плевком в душу ветеранам. Те, кто зарабатывает деньги на славе освободителей, вполне возможно, хотят выслужиться перед своими прежними хозяевами из Украины — снос памятников Ленину — символ Украины. А памятник Ленину на Привокзальной площади давно стал визитной карточкой города и местом праздничных гуляний всех горожан и гостей города».
Резкое заявление сделало и Бюро Феодосийского городского отделения КПРФ. В нем, в частности, говорится: «На Украине власти сносят памятники советского периода и бросают их в мусорники, а у нас переносят в малолюдные места, чтобы не бросались в глаза чиновникам из «Единой России». Русофобы вы, чиновники «Единой России», забыли, с чего начиналась Крымская весна: мы, крымчане, защищали памятники В. И. Ленину по всему Крыму от проукраинского меджлиса. Феодосийский городской комитет КПРФ обращается ко всем жителям города: «Отстоим памятники В. И. Ленину от вандалов из «Единой России»!»
К сожалению, после воссоединения Крыма с Россией волна антисоветизма на территории Республики Крым не утихает. То улицы, связанные с историей советского периода, предлагают переименовать, то памятники требуют перенести, а то и вовсе их уничтожают, как в поселке Зуя и в Судаке (правда, жители поселка Зуя дружно собрали средства и восстановили памятник, чего не скажешь о жителях Судака). При этом местные чиновники из «Единой России» ничему не учатся (хотя бы на примерах соседней Украины). А может быть, они и есть прилежные ученики, ибо еще совсем недавно с такой резвостью, будучи в составе Украины, они выполняли все указания из Киева. Поживем — увидим.
Сергей Белов