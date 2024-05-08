Призывы и лозунги ЦК КПРФ к 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Да здравствует 9 Мая — День Великой Победы!
Слава советскому народу — защитнику мира на Земле!
Слава воинам непобедимой Красной Армии!
Сталин — имя Победы!
Никто не забыт! Ничто не забыто!
Сталин! Победа! Социализм!
Красное Знамя Победы — символ доблести и славы народа!
Работа тыла — победа фронта!
Слава солдатским матерям!
Фашизм не пройдёт!
«Нет!» — кощунственному глумлению над могилами и мемориалами советских
воинов!
Наследники Победы, сплотим ряды против русофобской агрессии США и НАТО!
За народное единство в борьбе с русофобией, фашизмом и неонацизмом!
Разгромили гитлеровскую орду — покончим с бандеровщиной!
На исторической земле наших предков фашизму не бывать!
Преступлениям киевской хунты — суровость приговора военного трибунала!
Наследников Бандеры и Шухевича — под суд!
Подвиг защитников Отечества, победителей фашизма будет жить вечно!
Героям специальной военной операции — слава!
Памяти павших бойцов будем достойны!
Гуманитарные конвои КПРФ — наш вклад в Победу!
Программа КПРФ — путь к Победе!
Делами и свершениями продолжим подвиг отцов и дедов!
Мы помним! Мы гордимся! Мы не подведём