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среда, 8 мая 2024 г.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Да здравствует 9 Мая — День Великой Победы!


Слава советскому народу — защитнику мира на Земле!


Слава воинам непобедимой Красной Армии!


Сталин — имя Победы!


Никто не забыт! Ничто не забыто!


Сталин! Победа! Социализм!


Красное Знамя Победы — символ доблести и славы народа!


Работа тыла — победа фронта!


Слава солдатским матерям!


Фашизм не пройдёт!


«Нет!» — кощунственному глумлению над могилами и мемориалами советских


воинов!


Наследники Победы, сплотим ряды против русофобской агрессии США и НАТО!


За народное единство в борьбе с русофобией, фашизмом и неонацизмом!


Разгромили гитлеровскую орду — покончим с бандеровщиной!


На исторической земле наших предков фашизму не бывать!


Преступлениям киевской хунты — суровость приговора военного трибунала!


Наследников Бандеры и Шухевича — под суд!


Подвиг защитников Отечества, победителей фашизма будет жить вечно!


Героям специальной военной операции — слава!


Памяти павших бойцов будем достойны!


Гуманитарные конвои КПРФ — наш вклад в Победу!


Программа КПРФ — путь к Победе!


Делами и свершениями продолжим подвиг отцов и дедов!


Мы помним! Мы гордимся! Мы не подведём